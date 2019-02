Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Γενική Συνέλευση της EMCA. Αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού, με επικεφαλής την Γενική Γραμματέα, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, έδωσε το «παρών» στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων Ευρωπαϊκών πολυαθλητικών συλλόγων δείχνοντας για ακόμα μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις Ευρωπαϊκές αθλητικές δράσεις.

Η συνάντηση ξεκίνησε με το εναρκτήριο «λάκτισμα» του προγράμματος «Multisport Academy», όπου οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις τελικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Στόχος του «Multisport Academy» είναι η εκμάθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων συλλόγων, προωθώντας παράλληλα τη διεθνή διάσταση του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οκτώ αθλητικοί παράγοντες (προπονητές και στελέχη), προερχόμενοι από τους τέσσερις συλλόγους που συμμετέχουν, θα επισκεφθούν τις δομές και τις αθλητικές εγκαταστάσεις των άλλων τριών προκειμένου να γνωρίσουν το περιβάλλον όπου ο σύλλογος λειτουργεί και αναπτύσσεται. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες, βελτιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του δικού τους συλλόγου και θα ενισχύσουν τις μεταξύ τους διασυλλογικές και εταιρικές σχέσεις.

Στη συνέχεια, έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης με την συμμετοχή εκπροσώπων περισσότερων από είκοσι ευρωπαϊκών συλλόγων. Η Συνέλευση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς της Προέδρου της Ένωσης, Vanina Milanova και του Γενικού Γραμματέα, Federico Eichberg όπου παρουσίασαν τους εκπροσώπους κάθε συλλόγου και καλωσόρισαν τα νέα μέλη της Ένωσης. Σε δεύτερο επίπεδο, επικυρώθηκαν οι αλλαγές της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

Αξιοσημείωτη είναι η καθολική αποδοχή της εισόδου της Γενικής Γραμματέας του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., Χριστίνας Τσιλιγκίρη στο Δ.Σ. της Ένωσης ως ένδειξη τιμής και σεβασμού για την προσφορά της και την συμμετοχή της στις μέχρι τώρα δράσεις.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την παρουσίαση των δράσεων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του 2018 και των εγκριθέντων προγραμμάτων για το 2019.

Η Γενική Γραμματέας του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μια αναλυτική παρουσίαση στις δράσεις του προγράμματος You’re Hope και τον αντίκτυπο που είχε το πρόγραμμα στην τοπική κοινωνία του Πειραιά κάνοντας παράλληλα εισαγωγή στα δύο νέα προγράμματα, αυτά των My Olympic Experience και Sports For Different Heroes, που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του 2019.

Οι λοιποί εκπρόσωποι δεν δίστασαν να πλέξουν το εγκώμιο του Ολυμπιακού ιδιαίτερα στο κομμάτι της διάδοσης και της εξαιρετικής επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθήθηκε. Στο τελευταίο και πιο σημαντικό μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις νέες προτάσεις και ευκαιρίες εκτός Erasmus+ που πρόκειται να κατατεθούν τον Απρίλιο και θα υλοποιηθούν το 2020.

Η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού παρουσίασε 7 διαφορετικές ιδέες με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Γνωριμία και πρακτική εξάσκηση των Ολυμπιακών Αθλημάτων Τόκιο 2020

-Η αναβίωση των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων

-Περιφερειακά επαγγέλματα γύρω από τον αθλητισμό

-Street sports με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας

-Αθλητισμός και τρίτη ηλικία

-Παραολυμπιακά θαλάσσια αθλήματα

-Αθλητικός τουρισμός

Οι παραπάνω προτάσεις απέσπασαν άκρως κολακευτικά σχόλια και έγιναν αποδεκτές από την πλειονότητα των μελών της EMCA, επισημαίνοντας την πάντα καινοτόμο προσέγγιση του Ολυμπιακού στις αθλητικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η ψηφοφορία για το ποιες προτάσεις θα προκριθούν θα ολοκληρωθεί την Τρίτη (5/2). Πλέον, οι συνεργαζόμενοι σύλλογοι προχωρούν στην προετοιμασία των προτάσεων και στην τελική τους υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: Olympiacossfp.gr