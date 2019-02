Κι όμως. Viral δεν έγινε ο Τομ Μπρέιντι που έφτασε τα έξι δαχτυλίδια. Ούτε κάποιο touchdown. Εγινε η μικρή Βίβιαν. Η κόρη του Τομ Μπρέιντι και της Ζιζέλ η οποία όχι μόνο ήθελα να σηκώσει μόνη της το τρόπαιο αλλά κυνηγούσε και όλα τα κομφετί!

Θαυμάστε την μικρή...

Tom Brady’s daughter trying to take the trophy is a mood pic.twitter.com/9Mgj4VVd8Q

Tom Brady's daughter is absolutely losing her mind about the falling confetti and it's awesome pic.twitter.com/5k0paEUkFr

— Christian D'Andrea (@TrainIsland) 4 Φεβρουαρίου 2019