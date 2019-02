Ολοι περιμένουν τον διαφημιστικό χρόνο στο Super Bowl. Ωστόσο η διαφήμιση που έκλεψε την παράσταση ήταν από το ίδιο το NFL, το οποίο δημιούργησε ένα δίλεπτο βίντεο για την συμπλήρωση 100 ετών και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Best Super Bowl commercial, and I don't think anything's topping it. #NFL100 pic.twitter.com/cqvfxwzE7t

— SIXtriots (@ftbeard_17) 4 Φεβρουαρίου 2019