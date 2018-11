Πρώτα γκρέμισε τη ρεπόρτερ on air κι έπειτα τη ζήτησε σε ραντεβού! (pic & vid)

Στο παιχνίδι του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια απέναντι στη Μασαχουσέτη συνέβη το fail της ημέρας όταν η ζωντανή σύνδεση με τη Λάουρα Ράουτλετζ στην εξέλιξη του παιχνιδιού, είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία της ρεπόρτερ σε σημείο που δεν έπρεπε, με την πανέμορφη κοπέλα να δέχεται γερό χτύπημα πάνω στην κόντρα δυο παικτών και να... γκρεμίζεται στο έδαφος!

Ο Πράτερ Χάντσον ήταν ο κύριος θύτης του περιστατικού και έδειξε και πόσο... γύπας είναι, όταν έστειλε στη ρεπόρτερ μήνυμα στα social media, γράφοντάς της:

«Συγγνώμη που σε έριξα κάτω... Μπορώ όμως να σε πάρω στις 7...».

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

— Laura Rutledge (@LauraMRutledge) November 18, 2018