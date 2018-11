Το παιχνίδι στο Κολοράντο διεξήχθη υπό άσχημες καιρικές συνθήκες και έντονη χιονόπτωση, πράγμα που ναι μεν έκανε τους θεατές να περάσουν δύσκολα στο κρύο, όμως βρήκαν και τρόπο να διασκεδάσουν.

Αυτό, συμπεριελάμβανε και... χιονοπόλεμο, για τον οποίο προκλήθηκε μια μικρή διακοπή του αγώνα ώστε να γίνουν συστάσεις από τον διαιτητή!

Ref stopped the game to tell fans not to throw snowballs pic.twitter.com/b5vdtghzsx

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2018