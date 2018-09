JustBurnIt: Πελάτες της NIKE καίνε προϊόντα της αντιδρώντας στην καμπάνια για την ισότητα (pics & vids)

Η Σερένα Γουίλιαμς, ο Κόλιν Κάπερνικ και ο Σακίμ Γκρίφιν συμμετέχουν στη νέα καμπάνια της εταιρίας αθλητικών ειδών, που τάσσεται υπέρ των αθλητών που πολεμούν τις διακρίσεις και διαμαρτύρονται τα το status quo της αμερικανικής πολιτικής και κοινωνικής σκηνής.

Αυτό πάντως έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς πλήθους καταναλωτών των προϊόντων της, που τάσσονται απέναντι στους διάσημους αθλητές και τα δικά τους «μηνύματα» περί ισότητας.

Με στόχο κυρίως τον Κάπερνικ, που πρωταγωνιστεί εδώ και καιρό στον αγώνα των μαύρων των ΗΠΑ για δίκαιη αντιμετώπιση από τις αρχές και ίσα δικαιώματα, οι πολέμιοι της NIKE θεωρούν πως η καμπάνια αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς την αμερικανική σημαία, την οποία ο πρώην quarterback του Σαν Φρανσίσκο περιφρόνησε ως παίκτης πολλάκις, γονατίζοντας σε πολλούς αγώνες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δολοφονίες των μαύρων από αστυνομικούς.

Έτσι, παίρνοντας το σύνθημα #JustDoIt της εταιρίας, το παράφρασαν σε #JustBurnIt και ανεβάζουν στα social media παπούτσια, μπλούζες και άλλα προϊόντα να καίγονται στη φωτιά.

. @Nike how you going to endorse @Kaepernick7 a person that advertises socks with cops portrayed as pigs, a person that hasn’t played NFL for 2 years, well it’s good I never really spent money on your brand but to the money I did, here they are pic.twitter.com/oHFVgDnR4K

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4

— Sean Clancy (@sclancy79) 3 Σεπτεμβρίου 2018