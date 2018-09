Η NIKE περίμενε 7 χρόνια για τον Κάπερνικ και την επέτειο του Just Do it!

Ο πρώην σούπερ σταρ των Σαν Φρανσίσκο 49ers, (ομάδα του NFL, αμερικάνικο φούτμπολ) είχε αρνηθεί να σταθεί προσοχή την ώρα ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Έτσι απλά προκάλεσε, προβλημάτισε, συνεχίζει να προβληματίζει και υπενθύμισε στον συντηρητικό κόσμο των σπορ ότι οι μαύρες ζωές εξακολουθούν να μετράνε, ότι η φυλετική ανισότητα δεν ξεχνιέται γιατί είναι διαρκώς παρούσα και ότι ο εθνικός ύμνος της χώρας του δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο των ΗΠΑ αντέδρασε και ο Κάπερνικ έμεινε άνεργος, βάζοντας τον σε καθεστώς μιας ιδιότυπης καραντίνας. Οι μάνατζερ του είχαν επαφές με τις διοικήσεις όλων των ομάδων του πρωταθλήματος, αλλά μάταια.

Έτσι ο Αμερικανός αθλητής, εμβληματική, πλέον, φυσιογνωμία των καταπιεσμένων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έμεινε εκτός... Σήμερα (3/9), λοιπόν, η ΝΙΚΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι ο Κάπερνικ είναι το πρόσωπο της καμπάνιας της «Just Do It» με μότο «Να πιστεύετε σε κάτι, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα θυσιάσετε τα πάντα».

Η αθλητική-εταιρεία «κολοσσός» περίμενε τα τελευταία επτά χρόνια για το ιδανικό timing, ανακοινώνοντας τη συμφωνία στα 30 χρόνια από την επέτειο της καμπάνιας!

Nike had been paying Colin Kaepernick all along, waiting for the right moment. That moment is now, as he becomes the face of the company's 30th anniversary of the "Just Do It" campaign.

Nike signed Kaepernick in 2011 and kept him on its endorsement roster over the years, even though they didn't use him.