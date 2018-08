Tσιτσιπάς και Σάκκαρη: Οι κορυφαίοι τενίστες μας θα παίξουν μαζί! (vid)

Το Hopman Cup που θα γίνει το 2019 στο Περθ της Αυστραλίας, έκανε δεκτό το αίτημα των Τσιτσιπά και Σάκκαρη, για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Θα είναι η δεύτερη παρουσία της χώρας μας στην σπουδαία διοργάνωση της Αυστραλίας, μετά το 2002, όταν την είχαν εκπροσωπήσει οι Λένα Δανιηλίδου και Βασίλης Μαζαράκης.

To Hopman Cup είναι ένα τουρνουά με μικτές ομάδες στην πόλη Περθ. Μετέχουν οκτώ ομάδες από επιλεγμένες χώρες σε κλειστό γήπεδο και σε σκληρό κορτ.

H επιθυμία των δυο παιδιών μας να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια ελληνική ομάδα για το Hopman Cup είχε γνωστοποιηθεί από τον Τσιτσιπά πριν από μερικές εβδομάδες, όταν το είχε αποκαλύψει σε ερώτηση θαυμαστών.

Team Greece is coming to the @MastercardAU #HopmanCup

Give @StefTsitsipas and @mariasakkari a big @westaustralia welcome. #justanotherdayinWA pic.twitter.com/VtyvQYEzQB

— Hopman Cup (@hopmancup) 14 Αυγούστου 2018