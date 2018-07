Εκτός το νούμερο 3 Ζβέρεφ, έγραψε ιστορία ο Γκούλμπις (vid)

Το να νικάει το νούμερο 138 της κατάταξης το νούμερο 3 είναι σίγουρα εντυπωσιακό, πόσο μάλλον όταν της πρόκρισης προηγείται ματσάρα! Ο Γκούλμπις χρειάστηκε 3.5 ώρες παιχνιδιού (7-6(2), 4-6, 5-7, 6-3, 6-0) για να πάρει τη νίκη επί του Ζβέρεφ, παίρνοντας την έκτη σερί νίκη του στο Γουίμπλεντον.

Το ματς ήταν... ντέρμπι με τα όλα του και ο Λεττονός βρέθηκε πίσω στα σετ με 2-1, για να καταφέρει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει την πρόκριση στο τάι μπρέικ!

1R: Clarke

2R: Dzumhur

3R: Zverev

