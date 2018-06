Το πιο απίστευτο «γκολ» μπήκε σε... αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Ατλάντα Μπρέιβς και Σαν Ντιέγκο Πάντρες.

Ο αθλητής χτύπησε την μπάλα κι εκείνη βγήκε εκτός πορείας και προσγειώθηκε σε ένα ποτήρι γεμάτο μπύρα.

Η κάτοχός του αποθεώθηκε από το κοινό, σηκώθηκε πάνω και ήπιε μονομιάς το ποτό της.

Γερό ποτήρι η τύπισσα...

Beer — and baseball — served to your seat at @Padres games

pic.twitter.com/zCh3HjeUyD

— Petco Park (@PetcoPark) 6 Ιουνίου 2018