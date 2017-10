Ο Βέλγος ποδηλάτης πήρε ανοιχτά μία στροφή περίπου 40χλμ πριν από τον τερματισμό, με αποτέλεσμα να φύγει εκτός οδοστρώματος.

Άμεσα έσπευσε το ασθενοφόρο, οι γιατροί του οποίο τον ανέσυραν χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Laurens De Plus crashes while he was riding alone. #IlLombardia

Waiting for news, he's being attended. pic.twitter.com/Nbjum38p4K

— Brain on Wheels (@BrainOnWheels) 7 Οκτωβρίου 2017