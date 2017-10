Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία του ΜακΓκρέγκορ (vid)

Έχοντας ήδη πάρει μια πρώτη γεύση με το teaser που βγήκε τον Ιούλιο, ο Conor McGregor κοινοποίησε το τρέιλερ της ταινίας «Conor McGregor: Notorious», το οποίο θα κυκλοφορήσει στη μεγάλη οθόνη στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο Ιρλανδός έχει κινηματογραφήσει τον εαυτό του την τελευταία τετραετία και μέσω αυτού του τρόπου θα προβάλει την βιογραφία του.

Witness the unstoppable rise of one of the most iconic stars on the planet. Visit https://t.co/TKpBTGiuFV to find out more. pic.twitter.com/pWJc4zrbdA

— Notorious: The Film (@McGregorFilm) October 5, 2017