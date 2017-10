Για κάθε άσο 50 δολάρια στους πληγέντες του Πουέρτο Ρίκο ο Κύργιος

Ο Ελληνοαυστραλός ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter ότι θα διαθέτει 50 δολάρια για κάθε άσο που πετυχαίνει στους πληγέντες από τον φονικό τυφώνα Μαρία, ο οποίος «χτύπησε» το Πουέρτο Ρίκο.

«Ξέρετε κάτι; Αυξάνω την προσφορά μου. Για κάθε άσο που θα πετυχαίνω, θα δίνω 50 δολάρια στους πληγέντες. Ας βοηθήσουμε το Πουέρτο Ρίκο», έγραψε στον λογαριασμό του, βελτιώνοντας την προσφορά που είχε κάνει προ ημερών, σύμφωνα με την οποία θα έδινε 10 δολάρια για κάθε άσο που θα πετύχαινε.

You know what? I'm upping my offer for @MonicaAce93 #DonateWithMonica to $50 per ace. Let's help Puerto Rico https://t.co/ydPq2wzUod

