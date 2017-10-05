Παρουσία των κορυφαίων πέφτει στην Πάτρα η αυλαία του Run Greece

Παράλληλα με το σπουδαίο αυτό γεγονός που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και μεγάλο χορηγό την Wind, θα γίνει και το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο.
Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή 18 γυναίκες και 15 Άνδρες.
|ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
|Α/Α
|Επώνυμο
|Όνομα
|Ε.Γ.
|ΑΜ
|Σύλλογος
|Κατηγορία
|1
|ΓΑΖΕΑ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|1977
|170273
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|2
|ΤΣΕΚΙΝΙ-ΜΠΟΥΔΟΥΡΗ
|ΣΟΝΙΑ
|1976
|362199
|ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|3
|ΔΕΛΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|1969
|212137
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4
|ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ
|ΣΟΦΙΑ
|1998
|321977
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|5
|ΔΑΓΡΕ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1997
|317026
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|6
|ΛΥΜΠΟΥΣΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1991
|266854
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|7
|ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|1983
|284983
|ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΝΕΦΕΛΗ
|1994
|365526
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9
|ΡΗΓΑ
|ΣΟΦΙΑ
|1988
|288570
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|10
|ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|1994
|290903
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|11
|ΜΑΚΡΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|1978
|189071
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|12
|ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|1998
|319224
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|13
|ΣΟΛΑΚΗ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|1976
|5052
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|14
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|1996
|312090
|ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|15
|ΛΟΥΒΗ
|ΘΕΩΝΗ
|1987
|229705
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|16
|ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|1992
|283971
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|17
|ΒΑΓΕΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|1974
|358725
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|18
|ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ
|ΕΛΕΝΗ
|1995
|305335
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
|Α/Α
|Επώνυμο
|Όνομα
|Ε.Γ.
|ΑΜ
|Σύλλογος
|Κατηγορία
|1
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1989
|284971
|ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|2
|ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1998
|310588
|ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|3
|ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|1983
|344505
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|4
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|1975
|164706
|ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5
|ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|1999
|365552
|ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6
|ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ
|1994
|343466
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|7
|ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|1995
|295962
|ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|8
|ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1988
|344588
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|9
|ΖΕΡΒΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|1984
|240489
|ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|10
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|1990
|266426
|ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΑΝΔΡΩΝ
|11
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|1988
|363134
|ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΑΝΔΡΩΝ
|12
|ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1982
|273046
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|13
|ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|1996
|303120
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|14
|ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|1999
|313143
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|15
|ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|1990
|330573
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|ΑΝΔΡΩΝ