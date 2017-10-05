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Παρουσία των κορυφαίων πέφτει στην Πάτρα η αυλαία του Run Greece

Στην Πάτρα θα γίνει την Κυριακή το τελευταίο Run Greece της χρονιάς με τις τη συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες να αγγίζουν τις 6.000!

Παρουσία των κορυφαίων πέφτει στην Πάτρα η αυλαία του Run Greece

Παράλληλα με το σπουδαίο αυτό γεγονός που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και μεγάλο χορηγό την Wind, θα γίνει και το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο.

Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή 18 γυναίκες και 15 Άνδρες.







ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
             
Α/Α Επώνυμο Όνομα Ε.Γ. ΑΜ Σύλλογος Κατηγορία
1 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1977 170273 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΤΣΕΚΙΝΙ-ΜΠΟΥΔΟΥΡΗ ΣΟΝΙΑ 1976 362199 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 212137 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1998 321977 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 317026 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6 ΛΥΜΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 266854 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1983 284983 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1994 365526 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 288570 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1994 290903 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11 ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 189071 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 319224 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13 ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1976 5052 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 312090 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 ΛΟΥΒΗ  ΘΕΩΝΗ 1987 229705 AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
16 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1992 283971 AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17 ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1974 358725 AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 305335 AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Ε.Γ. ΑΜ Σύλλογος Κατηγορία
1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 284971 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 310588 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
3 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 344505 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 164706 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
5 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 365552 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
6 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ 1994 343466 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
7 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 295962 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
8 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 344588 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ
9 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 240489 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 266426 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
11 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1988 363134 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
12 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 273046 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΝΔΡΩΝ
13 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 303120 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΝΔΡΩΝ
14 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΝΔΡΩΝ
15 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ 1990 330573 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΝΔΡΩΝ
   

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