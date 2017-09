Ο Τραμπ τον... χαβά του για το NFL (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου με τον Ισπανό ομόλογό του και μίλησε ξανά για τους παίκτες που γονατίζουν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο NFL, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις φυλετικές διακρίσεις και την αστυνομική βία.

«Ένιωσα ντροπή από αυτό που έγινε, επειδή για μένα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να δείχνεις ασέβεια στη χώρα μας, στη σημαία, στον εθνικό μας ύμνο. Για μένα η κατάσταση στο NFL είναι πολύ σημαντική», είπε αρχικά ενώ προσθέτοντας για τη δουλειά που κάνει τόνισε: «Αυτό λέγεται σεβασμός στη χώρα μας. Πολύς κόσμο πέθανε, πολλοί, πάρα πολλοί έχουν τραυματιστεί μαχόμενοι για τη χώρα μας, για τη σημαία και τον εθνικό ύμνο. Και άνθρωποι που δεν το σέβονται αυτό γονατίζοντας κατά την ανάκρουση του ύμνου, νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό». Τέλος, τόνισε ότι είναι σημαντικό για το NFL να μην επιτρέπει τέτοιες πράξεις.

Δείτε όλα όσα είπε

POTUS says NFL players kneeling during national anthem is “disgraceful”: "I was ashamed of what was taking place." https://t.co/cGpiuu33u5 pic.twitter.com/c8vKlr07ZQ

— ABC News (@ABC) September 26, 2017