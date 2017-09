Σάκκαρη εσύ super star! (vid & pics)

Δεν χωράει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια επική στιγμή, την πιο σημαντική ως τώρα στην καριέρα της Σάκκαρη αφού απέκλεισε ένα σπουδαίο όνομα που βρέθηκε ακόμη και στο Νο1 της Παγκόσμιας λίστας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε ένα αγώνα που κράτησε 1.30 ώρα με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Βοσνιάκι και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τη Έλενα Βεσνίνα από την Ρωσία, που βρίσκεται στο νούμερο 21 της παγκόσμιας κατάταξης.

To δυνατό και σταθερό σερβίς της Σάκκαρη ήταν το μεγάλο ατού που την οδήγησε στην ιστορική νίκη επί της τενίστριας από την Δανία, η οποία την Κυριακή κατέκτησε τίτλο στο Τόκιο και έχοντας πιεστεί πνευματικά και σωματικά, δεν κατάφερε να αντισταθεί στην Ελληνίδα αντίπαλό της!

Mπαίνοντας στο κορτ ως αουτσάιντερ, ξεκίνησε δυνατά και στα δύο σετ, κράτησε την ψυχραιμία της όταν η Δανέζα επέστρεψε και έφτασε σε σετ-πόιντ στο πρώτο, ενώ στο δεύτερο, όταν έκανε η Σάκκαρη έκανε το μπρέικ ήταν ξεκάθαρο ότι δεν γινόταν να χάσει αυτό το ματς!

H 22χρονη τενίστρια δεν είχε νικήσει ποτέ πριν αντίπαλο όχι μόνο από το Top 10, αλλά ούτε και από το Top 20! Η νίκη της αυτή την βάζει στις καλύτερες 70 τενίστριες της παγκόσμιας κατάταξης, δείχνοντας ότι η ανοδική της πορεία έχει και συνέχεια και συνέπεια!

@mariasakkari This is really an incredible win You are improving yourself and you are playing amazing! Congratulations Maria !! pic.twitter.com/554LiZFvSe

— MariaSakkari.com (@MariaSakkariCom) September 26, 2017