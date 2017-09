Το gazzetta.gr έγινε η «σκιά» του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα (pics & vids)

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω του τραυματισμού του στον αγκώνα έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνοδευόμενος από τον μάνατζερ του. Ο καλοντυμένος, φαλακρός, μεσήλικας κύριος δεν τον άφησε στιγμή από τα μάτια του αποτρέποντας ει δυνατόν τον κόσμο και τους εκπροσώπους του Τύπου να τον πλησιάσουν.

Αμέσως μετά την άφιξη του στην Αθήνα περίπου στις 16:00 με ιδιωτική πτήση, ο Νόλε κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο του στην Βουλιαγμένη. Φτάνοντας εκεί, άφησε στο δωμάτιο τα πράγματα του και κρατώντας μία πετσέτα κατευθύνθηκε με τον μάνατζερ του στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Στη συνέχεια αποσύρθηκε στη σουίτα του, προκειμένου να ετοιμαστεί για τον αγώνα. Ο Νόλε, ο οποίος στις 2 Σεπτεμβρίου έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, με την σύζυγο του Γελένα να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασαν Τάρα, έφτασε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει το ματς.

Συγκεκριμένα, πέρασε από την είσοδο των επισήμων στις 19:50 με τον μάνατζερ του να τον φυγαδεύει άρον-άρον απαγορεύοντας του να μιλήσει σε οποιονδήποτε.

Ο 30χρονος τενίστας, ο οποίος μένει εκτός κορτ από τα μέσα Ιουλίου, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στον προημιτελικό του Γουίμπλεντον κόντρα στον Τόμας Μπέρντιχ και έχει δηλώσει ότι θα επιστρέψει στο tour το 2018, κατευθύνθηκε στη θέση του.

Σε όλη τη διάρκεια του ματς η σύζυγος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία καθόταν ακριβώς δίπλα του, δεν τον εμπόδισε από το να πιάσει ψιλή κουβέντα με τον Ζοτς ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς δεν έβαλαν γλώσσα, σχολιάζοντας σίγουρα και τα του ματς, όπως τουλάχιστον έδειχναν οι χειρονομίες του κορυφαίου Σέρβου τενίστα και ενός εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Παπανικολάου καθήμενος ακριβώς πίσω από Νόβακ Τζόκοβιτς αρχικά του ζήτησε μία selfie, όμως επειδή το αποτέλεσμα δεν τον ικανοποίησε του ζήτησε να γυρίσει ξανά, με έναν τρίτο σε ρόλο φωτογράφου.

Με την έναρξη του τελετουργικού της βράβευσης και ενώ άπαντες επιδόθηκαν σε ένα συγκινητικό παρατεταμένο χειροκρότημα προς τιμήν του Ντούντα, ο Τζόκοβιτς επίσης όρθιος απαθανάτισε τις σκηνές με τον κινητό του τηλέφωνο, τις οποίες στη συνέχεια μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο twitter με την εξής λεζάντα: «Ένας ζωντανός θρύλος, μία έμπνευση και ο αθλητικός πατέρας όλων μας, Ντούσαν Ντούντα Ίβκοβιτς! Σε ευχαριστούμε»

A living legend, an inspiration and a #sport father to us all, Dušan Duda Ivković! Hvala Ti! #ThankYouDuda pic.twitter.com/S95kiAYsYh

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 20, 2017