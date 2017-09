Ανακοίνωσε την ενασχόλησή του με το μποξ ο Φέρντιναντ (pics & vid)

Ο άλλοτε Άγγλος διεθνής, θα ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις και μάλιστα, θα έχει τον πρώην πρωταθλητή middlewight, Ρίτσι Γούντχολ στο πλευρό του.

Η απόφαση να ασχοληθεί με το μποξ ήρθε έπειτα από πρόταση που έλαβε από γνωστή στοιχηματική εταιρεία για να συμμετέχει στο Defender to Contender.

Άλλωστε, έχει τη σωματοδομή και τη φυσική κατάσταση που του επιτρέπει να πάει τη γυμναστική του στο ανώτερο επίπεδο, από τη στιγμή που δεν έχει σταματήσει να δουλεύει και να φροντίζει το σώμα του από την ημέρα που αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο.

«Είναι μια ευκαιρία ν' αποδείξω πράγματα και στον εαυτό μου σε ένα διαφορετικό άθλημα.

Πάντοτε με ενδιέφερε το μποξ και η ευκαιρία που μου παρουσιάστηκε είναι τέτοια την οποία λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψιν μου. Θέλω ν' αποδείξω στον κόσμο ότι όλα είναι πιθανά. Έχω κίνητρο για να πετύχω» σχολίασε το πρωί της Τρίτης, επισημοποιώντας την απόφαση για τη νέα καριέρα που θέλει ν' ακολουθήσει.

Rio Ferdinand preparing for his new career pic.twitter.com/9sMHlMSRuA

