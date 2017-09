Θριαμβευτής ο Ναδάλ στην Αμερική! (pics & vids)

Ύστερα από 12 χρόνια, Ναδάλ και Άντερσον ήρθαν και πάλι αντιμέτωποι.

Τότε είχαν παίξει για το Junior NIke Masters στη Στουτγκάρδη και τώρα κλήθηκαν να διεκδικήσουν το US OPen.

Νικητής δεν ήταν άλλος από τον Ισπανό, ο οποίος νίκησε με 6-3, 6-3, 6-4 και κατέκτησε τον εν λόγω τίτλο για τρίτη φορά στην καριέρα του, ενώ έφτασε συνολικά στα 16 Grand Slam.

Έτσι, ο Ναδάλ θέλει ακόμη τρεις major τίτλους για να φτάσει τον Φέντερερ που έχει 19.

Όσον αφορά στον αγώνα ο 31χρονος Νοτιοαφρικανός προσπάθησε να «χτυπήσει» τον Ναδάλ, αλλά... δεν.

Ετσι, ο Ναδάλ έφτασε... άνετα στον 5ο φετινό του τίτλο και 74ο γενικά σ' όλη του την καριέρα.

Επίσης, με αυτή την επιτυχία ο Ράφα θα πέσει από την πρώτη θέση μόνο αν ο Φέντερερ κλείσει την χρονιά με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Άντερσον από την άλλη, θα έχει να λέει ότι από το Νο.32 ανέβηκε στην 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Nineteen years after 12yos Anderson & Nadal met in '98 Junior Nike Masters in Stuggart, they'll meet in #USOpen Final pic.twitter.com/lqIzNHpcVi

Rafael Nadal reigns again in New York

The Spaniard beats Kevin Anderson to win the US Open and claim his 16th Grand Slam title pic.twitter.com/NDAgAeR3y9

— Wimbledon (@Wimbledon) September 10, 2017