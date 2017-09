Στον Ολυμπιακό η Κριστίν Ρόμπινσον!

Η διεθνής Καναδέζα πολίστρια που μπορεί να αγωνιστεί ως φουνταριστή και ως αμυντικός δήλωσε στο osfp.gr : «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που εντάσσομαι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, μιας ομάδας που βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο της υδατοσφαίρισης κάτι που πιστοποιεί η παρουσία του και οι διακρίσεις των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη.

Η προσαρμογή μου στην ομάδα θα είναι εύκολη και περιμένω πως και πώς να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις».

Who is Who

Ημ.Γεν.: 17 Μαΐου 1984

Ύψος: 1.80μ.

Βάρος: 80κ.

*Τα τελευταία δυο χρόνια αγωνιζόταν στην Ιταλική Πάντοβα.