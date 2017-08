Είναι «τρελοί» για τον... ηττημένο McGregor οι Ιρλανδοί! (vid)

Οι πιστοί οπαδοί του McGregor τον ακολουθούν ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ο Ιρλανδός μπορεί να βγήκε νοκ-άουτ στον δέκατο γύρο και να έχασε από τον Mayweather στη μάχη της χρονιάς, ωστόσο οι συμπατριώτες του που παρακολούθησαν το ματς δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για τον ήρωα τους ακόμα και μετά την ήττα του.

Έτσι πρέπει να είναι οι φίλαθλοι!

Δείτε το video

This is why the Irish are the best sports fans in the world. Their guy loses and this is how they react. #MayweatherMcGregor H/T @rMMAmod pic.twitter.com/PT4vnukdDi

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 27 Αυγούστου 2017