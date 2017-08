Οι Ιρλανδοί φαν του McGregor είναι... on fire! (vids)

Περίπου στις 6:30 τα ξημερώματα (live από το gazzetta.gr) θα δούμε τη μάχη που περιμένει όλος ο πλανήτης!

Mayweather και McGregor θα μπουν στο ρινγκ της T-Mobile Arena του Λας Βέγκας με τη μάχη τους να αναμένεται συναρπαστική!

Ποιος θα νικήσει ακόμη δεν το ξέρουμε, αλλά με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι οι Ιρλανδοί έχουν κερδίσει της εντυπωσεις με την φωνή τους.

Είναι... on fire, όπως και στο Euro και το δείχνουν με τα συνθήματά τους.

Απολαύστε τους. Με τα ηχεία... τσίτα.

That moment when the #McGregor fans leave the T-Mobile Arena...

Unbelievable! pic.twitter.com/nMX3C0ZnzI

— Sky Bet (@SkyBet) August 25, 2017