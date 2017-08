Στεφανίδη: «Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε σε μεγαλύτερα ύψη» (vids)

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ στο Λονδίνο, της οποίας στόχος είναι να ολοκληρώσει τη χρονιά με το διαμάντι, δήλωσε ότι αναφορικά με τον αγώνα της στο Λονδίνο: «Υπήρχε μεγαλύτερη πίεση από αυτή που είχα στο Ρίο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο κόσμος περίμενε να τα πάω καλά και αν τα κατάφερνα να πάρω ένα μετάλλιο, το ποιο θα ήταν όμως αυτό δεν είχε καμία σημασία.

Τώρα στο Λονδίνο υπήρχε περισσότερος κόσμος που με παρακολουθούσε και περίμενε από εμένα να πάρω το χρυσό».

Σχετικά με το πόσο αναγνωρίσιμη είναι στο δρόμο είπε: «Το τελευταίο διάστημα είχαμε ως βάση μας την Αθήνα. Όταν τελειώσουν οι αγώνες θα επιστρέψουμε εκεί και θα πάμε για πρώτη φορά διακοπές μετά από αρκετά χρόνια.

Με αναγνωρίζουν όλοι πλέον στο δρόμο, αλλά το πιο αστείο είναι ότι αναγνωρίζουν και τον άνδρα μου, που είναι και ο προπονητής μου».

Για το απωθημένο κατάκτηση και το χρυσό στο Παγκόσμιο του κλειστού επεσήμανε: «Έχω κατακτήσει όλα τα χρυσά μετάλλια. Το μόνο που μου λείπει είναι το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Στο Πόρτλαντ είχα πάρει το χάλκινο οπότε είναι και αυτός ένας μεγάλος στόχος για εμένα».

Για το αν στοχεύει να κάνει κάποιο ρεκόρ στο Diamond League υπογράμμισε: «Όταν ξεκινούσε η περίοδος του ανοικτού στίβου ήμουν 100% σίγουρη ότι θα έκανα άλμα στα 5 μέτρα και θα προσπαθούσα για το Παγκόσμιο ρεκόρ. Τον Ιούνιο κάναμε λίγη περισσότερη προπόνηση οπότε η απόδοση μου έπεσε λίγο.

Θεωρώ ότι το Λονδίνο ήταν το ξεκίνημα της αγωνιστικής μου ανόδου για αυτό το καλοκαίρι. Φυσικά, ήθελα να είμαι έτοιμη για το Λονδίνο αλλά υπάρχει και ο τελικός του Diamond League στις Βρυξέλλες για εμένα. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που δεν υπάρχει άγχος για εμένα και τα υπόλοιπα κορίτσια θα "σπρώξουμε" η μία την άλλη σε μεγαλύτερα ύψη.

Πέρσι πήγα στο Ρίο όντας τραυματίας. Ήταν δύσκολο για εμένα κυρίως πνευματικά. Έτσι, μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων είχα κουραστεί και ο προπονητής με τη μάνατζερ μου με "τραβούσαν" για τους αγώνες που ακολούθησαν μετά. Φέτος είναι διαφορετικά. Πήγα στο Λονδίνο έκανα ατομικό ρεκόρ, αλλά θεωρώ ότι μπορώ να φτάσω πιο ψηλά»

"I want to say that there is more in me, height-wise" - @katstefanidi on her goals for the rest of the season. #RoadToTheFinal pic.twitter.com/3pRIpJha2A — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 19, 2017

"I've had a bit of rest and I think that will show in the performances" @katstefanidi on her pole vault rivals on the #RoadToTheFinal pic.twitter.com/KvUuKB4k16 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 19, 2017

"There was more pressure in London than in Rio" - @katstefanidi on how her compatriots supported her through the world champs#BirminghamDL pic.twitter.com/Vye1tXMQw2 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 19, 2017