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Οι ΗΠΑ «καθάρισαν» την 4x400μ., έφτασε τα 16 μετάλλια η Φίλιξ!

H oμάδα των ΗΠΑ με τις Χάγες, Φίλιξ, Γουίμπλεϊ και Φράνσις πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στην σκυταλοδρομία 4x400μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου, πραγματοποιώντας την κορυφαία φετινή επίδοση. 

Οι ΗΠΑ «καθάρισαν» την 4x400μ., έφτασε τα 16 μετάλλια η Φίλιξ!

Η χρυσή τετράδα τερμάτισε σε 3:19.02, αφήνοντας δεύτερη την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας με 3:25.00 και τρίτη την Πολωνία με 3:25.41. 

Άτυχη στάθηκε σε μία ακόμη κούρσα η ομάδα της Τζαμάικα η οποία δεν τερμάτισε...

Αυτό είναι το τρίτο μετάλλιο για τον Άλισον Φίλιξ στην διοργάνωση, με την 31χρονη από το Λος Άντζελες να έχει πλέον συγκεντρώσει 16 μετάλλια (11 χρυσά) σε παγκόσμια πρωταθλήματα, αριθμό ρεκόρ. Δεύτερος στη λίστα ακολουθεί ο Γιουσέιν Μπολτ με 11 χρυσά και 15 στο σύνολο. 

POS BIB ATHLETE RELAY COMPETITORS MARK DETAIL REACTION TIME
1   United StatesUSA 1. Quanera HAYES2. Allyson FELIX3. Shakima WIMBLEY4. Phyllis FRANCIS 3:19.02 WL 0.234
2   Great Britain & N.I.GBR 1. Zoey CLARK2. Laviai NIELSEN3. Eilidh DOYLE4. Emily DIAMOND 3:25.00   0.189
3   PolandPOL 1. Malgorzata HOLUB2. Iga BAUMGART3. Aleksandra GAWORSKA4. Justyna SWIETY 3:25.41 SB 0.181
4   FranceFRA 1. Estelle PERROSSIER2. Déborah SANANES3. Agnès RAHAROLAHY4. Elea Mariama DIARRA 3:26.56 SB 0.154
5   NigeriaNGR 1. Patience Okon GEORGE2. Abike Funmilola EGBENIYI3. Glory Onome NATHANIEL4. Yinka AJAYI 3:26.72   0.231
6   GermanyGER 1. Ruth Sophia SPELMEYER2. Laura MÜLLER3. Nadine GONSKA4. Hannah MERGENTHALER 3:27.45   0.170
7   BotswanaBOT 1. Christine BOTLOGETSWE2. Lydia JELE3. Galefele MOROKO4. Amantle MONTSHO 3:28.00   0.267
    JamaicaJAM 1. Chrisann GORDON2. Anneisha MCLAUGHLIN-WHILBY3. Shericka JACKSON4. Novlene WILLIAMS-MILLS DNF   0.196

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