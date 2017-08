Άδοξο τέλος για τον Μπολτ που δεν τερμάτισε... (vid, pics)

Ο Τζαμαϊκανός ήταν τελευταίος στη σειρά και στην αλλαγή ήταν εξαιρετικός, παίρνοντας τη σκυτάλη τη στιγμή που ο Αμερικανός Κρίστιαν Κόουλμαν είχε ένα μικρό προβάδισμα.

Ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο έφυγε δυνατά και έδειχνε ικανός να καλύψει τη διαφορά όταν στα 20μ. ένιωσε ενόχληση και εγκατέλειψε τον αγώνα αδυνατώντας να συνεχίσει και αδυνατώντας να πιστέψει ότι η καριέρα του έκλεισε με τον πλέον άδοξο τρόπο.

Τη νίκη κατέκτησε η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας με τους Ουτζάχ, Τζέμιλι, Τάλμποτ και Μίτσελ-Μπλέικ με 37.47, το οποίο είναι κορυφαία φετινή επίδοση, ακολούθησε η ομάδα των ΗΠΑ με 37.52 και τρίτη ομάδα της Ιαπωνίας με 38.04

H τελευταία φορά που η Μ. Βρετανία πανηγύρισε νίκη στην 4x100μ. ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Ο άνθρωπος αστραπή αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, εν μέσω επευφημιών, οι οποίες όμως αυτή τη φορά δεν ήταν για εκείνον, αλλά για την ομάδα της οικοδέσποινας Μ. Βρετανίας.

Usain Bolt deserved better in what's billed as final race, but what a champion. He finished. Just took longer than expected. pic.twitter.com/z0ROGSbXYq