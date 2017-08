Ως ο «κορυφαίος αθλητής του κόσμου» -τίτλος που αποδίδεται στους δεκαθλητές στις ΗΠΑ-, ο νόστιμος Μπρους Τζένερ δεν δυσκολεύτηκε να κάνει καριέρα στην τηλεόραση, δίνοντας παράλληλα ομιλίες σε όλη την επικράτεια.

Απέκτησε έξι παιδιά από τρεις γυναίκες τις Κρίστι Κράουνοβερ, Λίντα Τόμπσον και εσχάτως την Κρις Τζένερ.

Με την τελευταία του σύζυγο, απέκτησε δύο κόρες τις Κάιλι και Κένταλ, ετεροθαλείς αδελφές της παγκοσμίως διάσημης τηλεπερσόνας, Κιμ Καρντάσιαν και έγινε εκ των πρωταγωνιστών στο τηλεριάλιτι, Keeping up with the Kardiashians.

Ανάμεσα στα όσα παρακολούθησε το τηλεοπτικό κοινό στη συγκεκριμένη σειρά ήταν το διαζύγιο του Μπρους με την Κρις, και την ομολογία του λίγο καιρό αργότερα πάλι στην τηλεόραση ότι είναι διεμφυλικός και πως το νέο του όνομα είναι Κέιτλιν.

Η Κέιτλιν ακολουθώντας τα βήματα της πρώην συζύγου του και των θυγατέρων, απέκτησε δικό του τηλεριάλιτι «I am Cait» και πλέον αγωνίζεται για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤ.