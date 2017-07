Ανεπανάληπτος θρίαμβος της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων

Η ελληνική ομάδα έλαμψε στο αποχαιρετιστήριο Γκαλά της διοργάνωσης, όπου ήταν μία από τις 17 φιναλίστ που διεκδίκησαν το βαρύτιμο Τρόπαιο «Μπρούνο Γκράντι», δηλαδή τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, που απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια στην κορυφαία ομάδα Γυμναστικής για Όλους του πλανήτη.

Παρουσιάζοντας ένα υπερθέαμα γυμναστικής και χορού με θέμα “Τhe Wolves And The Moon”, οι «λύκοι» της προπονήτριας Ολυμπίας Δραγούνη… «σεληνιάστηκαν» και μάγεψαν κριτές και θεατές, για άλλη μια φορά: Το ίδιο είχε συμβεί και στην πρώτη εμφάνιση της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων στο Συνεδριακό Κέντρο Όσλοφιορντ, δύο ημέρες νωρίτερα, όταν και είχε κατακτήσει το εισιτήριο για το μεγάλο Γκαλά, μαζί με το χρυσό μετάλλιο στον όμιλό της “Large Groups With Large Apparatus”.

Η απόλυτη δικαίωση ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο πρόεδρος της FIG Μορινάρι Γουατανάμπε ανακοίνωσε το όνομα της νικήτριας ελληνικής ομάδας, για να ακολουθήσει η απονομή του Τροπαίου «Μπρούνο Γκράντι» από τα χέρια του ίδιου του επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής, δρ. Μπρούνο Γκράντι, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Στιγμές που, μαζί με την συγκινητική ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου που ήρθε αμέσως μετά, είναι βέβαιο ότι η Ολυμπία Δραγούνη, οι συνεργάτιδές της Γαβριέλα Καραγιάννη και Κάρλεν Καραευαγγέλου και φυσικά η καταπληκτική ομάδα της, δεν θα ξεχάσουν ποτέ…

Στο 3ο “World Gym For Life Challenge 2017”, στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετείχε και ο Γ.Σ. Τιτάνας κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον όμιλο “Small Gymnastics And Dance Groups”, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.000 αθλητές-μέλη 147 ομάδων από 23 χώρες, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, ενώ για πρώτη φορά εκπροσωπήθηκαν και οι πέντε ήπειροι του πλανήτη, σ’ ένα αθλητικό γεγονός που ξεκίνησε το 2009 και διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια με ολοένα μεγαλύτερη ανταπόκριση και επιτυχία.

Διθύραμβοι από τη FIG για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων

Ιστορία έγραψαν οι «λύκοι» της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων, που έγιναν αποδέκτες διθυραμβικών σχολίων από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG), μετά την πανηγυρική επικράτησή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυμναστικής για Όλους “World Gym For Life Challenge 2017”, στη Νορβηγία.

Η ομάδα της Ολυμπίας Δραγούνη, η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον θεσμό και διεκδίκησε μέχρι τέλους το Τρόπαιο «Μπρούνο Γκράντι», κατάφερε να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή, κάνοντας δικό της το βαρύτιμο τρόπαιο και δείχνοντας ότι η ελληνική γυμναστική είναι φτιαγμένη για να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Ο ελληνικός θρίαμβος έγινε δεκτός με ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής, στον επίσημο δικτυακό τόπο της:

«Τελικά, η δραματική εμφάνιση της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων από την Ελλάδα -που περιλάμβανε λύκους να ουρλιάζουν μπροστά στο φεγγάρι- ήταν εκείνη που οι αξιολογητές έκριναν συναρπαστικότερη απ’ όλες. Η σύνθετη παραγωγή, την οποία παρουσίασε η μεγαλύτερη σε μέγεθος συμμετέχουσα ομάδα (με 65 αθλητές), έδειξε αξιοσημείωτη προσοχή στη λεπτομέρεια και καθήλωσε τους θεατές, που μαγεύτηκαν από όσα είδαν και άκουσαν -συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών από τους ερμηνευτές που ούρλιαζαν. Η ομάδα από την Αθήνα δούλευε επί δύο χρόνια πάνω στη χορογραφία της και άξιζε πλήρως τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας», έγραψε χαρακτηριστικά η FIG, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους «έντονους πανηγυρισμούς» της ελληνικής ομάδας.

Εξίσου ενθουσιώδης ήταν και η υποδοχή από πλευράς των Νορβηγών διοργανωτών, που ανέφεραν στον επίσημο δικτυακό τόπο του “World Gym For Life Challenge 2017”:

«Το πρόγραμμα της ελληνικής ομάδας, μία θεατρική χορογραφία με στοιχεία ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής, δείχνει πώς οι λύκοι συμβιώνουν σε δυναμική αρμονία, με δύο ηγέτες και τις αγέλες τους. Στο τέλος, η συμφιλίωσή τους φέρνει ειρήνη και οι λύκοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα μαζί. Το σόου αυτό είναι αφιερωμένο στη φιλόξενη Νορβηγία, ως μία καμπάνια για την προστασία του νορβηγικού λύκου.

Με τη φανταστική της εκτέλεση, η Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων έβαλε φωτιά στο κοινό και έκανε την οροφή να σηκωθεί, κερδίζοντας μαζικό χειροκρότημα και επευφημίες από τους θεατές!»