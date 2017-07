Η Ολυμπιονίκης Μπάιλς την... άκουσε από την νάρκωση! (vid)

Είναι σύνηθες στην Αμερική όταν βγάζουν τον φρονιμίτη τους να παίρνουν μια ισχυρή δόση αναισθητικού κάτι το οποίο συνήθως δίνει απολαυστικές αντιδράσεις.

Το τελευταίο «θύμα» της νάρκωσης ήταν η πολυνίκης της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς. H 5 φορές Ολυμπιονίκης με 4 χρυσά και 1 χάλκινο στους Αγώνες του Ρίο, μάλλον την... άκουσε από την νάρκωση και έδωσε στην δημοσιότητα ένα τρομερό βίντεο.

Εκεί φαίνεται η αθλήτρια να κάνει πως οδηγάει αυτοκίνητο, ενώ δεν διστάζει να πατήσει και... κόρνα πριν λιποθυμήσει. Το αποτέλεσμα είναι απλά απολαυστικό, κάτι το οποίο συνειδητοποιεί και η ίδια, αφού το ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Απίστευτο:

uhm here it is, I honestly have no words! Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C

wisdom teeth - gone

atleast I get to be home & catch up on some shows ps I have a funny video for y'all from this!!! pic.twitter.com/DO70VHwHO0

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 27, 2017