Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Conor McGregor: Notorious» (pic & vid)

Και εκεί που όλος ο κόσμος περιμένει τη μεγάλη μάχη του Ιρλανδού MMAer με τον Αμερικανό μποξέρ Φλόιντ Μέιγουεδερ, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μικρό teaser της βιογραφικής ταινίας για τη ζωή του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Η ταινία θα λέγεται «Conor McGregor: Notorious» και στο καστ της θα συμμετέχουν στενοί συνεργάτες του Ιρλανδού, αλλά και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ!

Μέχρι βέβαια να προβληθεί στις αίθουσες, ας κάνουμε λίγη υπομονή. Στις 26 Αυγούστου θα γίνει ο μεγάλος αγώνας. Έπειτα, θα δούμε και την ταινία.

Here it is, the first look teaser for @TheNotoriousMMA Conor McGregor: Notorious. The official film. Coming Soon. https://t.co/1oXtJBrwfq pic.twitter.com/Z4M8ASJJHs

— UniversalPicturesEnt (@UniversalEnt) 24 Ιουλίου 2017