Ο... απόλυτος χαμός και στο Τορόντο για Μεϊγουέδερ – ΜακΓκρέγκορ! (vids)

Ο Ιρλανδός, προκλητικός και αλαζόνας ως συνήθως έφτασε σε σημείο να πει στον αντίπαλό του (το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 26 Αυγούστου) πως δεν ξέρει ούτε να διαβάζει και έκανε άδικο κόπο να πάρει μαζί του μια σχολική τσάντα στο stage που φιλοξενήθηκε η συνέντευξη Τύπου στο Τορόντο.

Άρχισε τα... δικά του με το κοστούμι και την «παιδική» ενδυμασία του Μεϊγουέδερ παρά την ηλικία του, ενώ, όση ώρα έκανε το «σόου» του μπροστά στον κόσμο, ο Αμερικανός έμενε σιωπηλός μαζί με το team του.

Όταν έφτασε η δική του ώρα να μιλήσει, είπε στον ΜακΓκρέγκορ πως αν πιστεύει τόσο πολύ στον εαυτό του, να ποντάρει ολόκληρο τον μισθό που θα πάρει από τη μάχη τους!

Όταν ο ΜακΓκρέγκορ πήρε τη σημαία της Ιρλανδίας και την πέταξε στο πρόσωπο του Μεϊγουέδερ σε μια ένδειξη... υποτίμησης προς τον αντίπαλο, του γύρισε μπούμερανγκ με την κίνηση που έκανε ο Αμερικανός, δείχνοντας πως θα το παίξει μια χαρά το παιχνιδάκι...

Δείτε βίντεο από όσα συνέβησαν στο Τορόντο:

Only took two press conferences for McGregor to make fun of Mayweather for not being able to read: pic.twitter.com/jTCWXNSV1Q — Brad Ripka (@bradripka) July 13, 2017

Floyd Mayweather wants Conor McGregor to put his money where his mouth is. pic.twitter.com/akEcJ9ht55 — SportsCenter (@SportsCenter) July 13, 2017

"F**k the Mayweather's" "40-years-old, carrying a school bag, the man doesn't even read" Conor McGregor was on pic.twitter.com/tHnHbI555R — BT Sport Boxing (@BTSportBoxing) July 13, 2017