Στον ημιτελικό ο Φέντερερ, αποσύρθηκε ο Τζόκοβιτς... (pics, vid)

Η κλάση του Ελβετού ήταν σαφώς ανώτερη από αυτή του 26χρονου Καναδού, ο οποίος παρότι στο τρίτο σετ το πάλεψε με όλες τους τις δυνάμεις δεν κατάφερε να αλλάξει την μοίρα του.

Έτσι, ο Βασιλιάς βρίσκεται στα ημιτελικά του αγγλικού Όπεν για 12 φορά την καριέρα του και είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του 8ου τίτλου του στο Λονδίνο.

Μεγάλος άτυχος της αποψινής ημέρας ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί στο δεύτερο σετ του ματς κόντρα στον Τόμας Μπέρντιχ ενώ το σκορ ήταν 7-6(2), 2-0, υπέρ του αντιπάλου του. O Σέρβος ένιωσε ενοχλήσεις στον ώμο και δεν θέλησε να πιέσει παραπάνω τον εαυτό του.

Σε ότι αφορά στον Φέντερερ θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Μπέρντιχ, με τον οποίο έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν 24 φορές, με τον πρώτο να προηγείται 18-6.

Τελευταία φορά που είχε νικήσει ο Τσέχος ήταν το 2013, ενώ η μοναδική φορά που έχουν αναμετρηθεί σε γρασίδι ήταν στο Γουίμπλεντον του 2010, όπου ο Ελβετός ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 6-1, 6-4.

O κάτοχος 18 γκραν σλαμ χρειάζεται 2 νίκες για να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει τους 8 τίτλους στα 140 χρόνια ιστορίας του αγγλικού όπεν και ο γηραιότερος που φτάνει στα ημιτελικά μετά τον Κεν Ρόουζγουολ, ο οποίος ήταν 39 ετών το 1974.

Με τον Φέντερερ να μην έχει χάσει ούτε σετ, τα εμπόδια που τον χωρίζουν από το τρόπαιο είναι ο Μπέρντιχ κι ένας εκ των Κουέρι-Τσίλιτς...

«Είμαι τόσο χαρούμενος που θα είμαι σε έναν ακόμη ημιτελικό εδώ. Το όνειρο μου συνεχίζεται... θα δούμε τι θα συμβεί!», δήλωσε ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών!

"Oh. My. Goodness"

When the pressure is on, there are few better at producing magic than @rogerfederer...#Wimbledon pic.twitter.com/AwZgUHcQM0

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2017