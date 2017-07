Εύκολη πρόκριση για Τζόκοβιτς (vid)

Πειστική εμφάνιση από τον Νόλε, ο οποίος ανεβάζοντας απόδοση και διατηρώντας τη συγκέντρωσή του, κατάφερε να επικρατήσει σχετικά εύκολα του Μαναρινό, πλησιάζοντας όλο και περισσότερα στα παλιά του στάνταρ.

Ο Γάλλος αντίπαλός του ουσιαστικά αντέδρασε μετά το 4-0 του πρώτου σετ, πίεσε για μπρέικ, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να χάσει με 2-6. Στο δεύτερο σετ ο «Τζόκο» πήρε ξανά εύκολο προβάδισμα, όμως ο Μαναρινό επέστρεψε και έπαιξε τα... ρέστα του στ τάι μπρέικ, όπου όμως δεν κατάφερε να τα βγάλει πέρα απέναντι στην πίεση του αντιπάλου του.

Ο Νόλε έκανε ξανά γρήγορο μπρέικ και στο επόμενο σετ παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα που ήθελε και επικρατώντας τελικά 6-4, αφού χρειάστηκε και βοήθεια του ιατρικού τιμ λόγω πρoβλήματος στον ώμο, πήρε την πρόκριση.

