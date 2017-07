Εκνευρίστηκε από τον ήλιο ο ηττημένος Ναδάλ! (vid)

Ράφαελ Ναδάλ και Ζιλ Μίλερ συμμετείχαν σε έναν εκπληκτικό αγώνα για τον 40 γύρο του Wimbledon, με τον Ισπανό να γνωρίζει τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Όμως το φαβορί του αγώνα είχε προβλήματα από την αντανάκλαση του ήλιου, κάτι που του ενοχλούσε στο σερβίς κατά τη διάρκεια του 5ου σετ. Έτσι έκανε παράπονα στον διαιτητή, ο οποίος κατέβηκε, πήγε στο μέρος του Ισπανού τενίστα και βεβαιώθηκε πως είχε δίκιο.

Το παιχνίδι διακόπηκε για λίγο, με τον εκφωνητή να ζητάει από το κοινό να σηκωθεί όρθιο για να κάνει σκιά στους παίκτες, εμποδίζοντας την πορεία των ακτίνων.

Play resumes after Rafa Nadal gets dazzled by the sun. #Wimbledon #BBCtennis pic.twitter.com/XPyminxc1u

— Haggis_UK (@Haggis_UK) 10 Ιουλίου 2017