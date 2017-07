Παρότι η πρόσκρουση φαίνεται να είναι δυνατή, όταν ο αντίπαλος του γυρίζει και τον ρωτά αν είναι εντάξει αυτός το παίζει χαλαρός και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα χαμογελά.

FAIL: @RafaelNadal bangs his head before taking to @Wimbledon Centre Court.