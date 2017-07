Νικήτρια η Φίσερ στη μάχη για τη ζωή της!

Η 16άχρονη πρωταθλήτρια Ελλάδας του απλού και του διπλού νεανίδων στο πινγκ πονγκ υπέστη ανακοπή καρδιάς στη Γερμανία, όπου μένει σταθερά τον τελευταίο χρόνο για σχολείο και προπονήσεις, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και για δύο μέρες ήταν σε κωματώδη κατάσταση!

Ευτυχώς, βγήκε νικήτρια στη μάχη για τη ζωή και τώρα η περιπέτεια της υγείας της εξελίσσεται κατ’ ευχήν. Χτες βγήκε από την εντατική, έχει επανέλθει κανονικά και όλες οι εξετάσεις, στις οποίες έχει υποβληθεί προς το παρόν είναι καθαρές, ενώ μεγάλη σημασία για την ψυχολογία της έχει το γεγονός ότι βρέθηκαν γρήγορα κοντά της οι γονείς της και οι δύο αδερφές της.

Βεβαίως οι γιατροί εξακολουθούν να ψάχνουν το αίτιο για την ανακοπή. Το θέμα αποκάλυψε χτες το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στη συνδρομητική ιστοσελίδα του και φιλοξένησε και δήλωση της διεθνούς αθλήτριας.

Η Φίσερ, που απλά συνέχιζε τις προπονήσεις την προπερασμένη εβδομάδα και ετοιμαζόταν για την επιστροφή της στην Αθήνα, υπέστη το καρδιακό επεισόδιο βράδυ στο δρόμο και στάθηκε τυχερή για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι δεν είχε το συμβάν στο σπίτι όπου θα ήταν μόνη της και ο δεύτερος (και σημαντικότερος) ότι τη βοήθησε γείτονας, που συμπτωματικά είναι νοσηλευτής.

Ο κύριος κινητοποιήθηκε άμεσα ακούγοντας το επίμονο γάβγισμα του σκύλου του και βλέποντας την αθλήτρια λιπόθυμη της έκανε μαλάξεις μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η συνέχεια γράφεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ντίσελντορφ, όπου γιατροί και νοσηλευτές δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους από την πρώτη στιγμή για να πετύχουν την αισθητή βελτίωση της ασθενούς. Δύο μέρες ήταν σε καταστολή και δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον.

Όταν βγήκε από το κώμα άρχισαν οι λεπτομερείς εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα με την καρδιά. Οι γιατροί μάλιστα έκαναν εξετάσεις και στους γονείς και τις μεγαλύτερες αδερφές της για να δουν αν υπάρχει κάτι κληρονομικό ή παθολογικό, αλλά επίσης δεν βρήκαν τίποτα.

Τις εξετάσεις στην Έλλη τις συνεχίζουν βέβαια, μέχρι να διαπιστώσουν τί μπορεί να συνέβη. Η Φίσερ είναι πολύ καλύτερα πλέον, επικοινωνεί κανονικά (μάλιστα για την άμεση συνεννόηση με τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου είναι σημαντικό ότι μιλάει με ευχέρεια τα γερμανικά), τρώει και πίνει μόνη της και άμεσα θ’ αρχίσει κινησιοθεραπεία.

Οι γονείς της παραμένουν στο πλευρό της, ενώ οι αδερφές της έπρεπε να φύγουν νωρίτερα από τη Γερμανία λόγω υποχρεώσεων και το έκαναν όταν η πρωταθλήτριά μας ξεπέρασε τον κίνδυνο.

Η ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. επικοινώνησε διαδικτυακά σήμερα με τον Έρικ Φίσερ. Ο πατέρας της Έλλης είχε την καλοσύνη να δώσει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της κόρης του, με βάση και συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Συγκινεί με τις περιγραφές του, σοκάρει υπογραμμίζοντας ότι κινδύνευσε η ζωή της Έλλης, αλλά φανερώνει τα πολύ ευχάριστα πια συναισθήματα της οικογένειας. Βάζουμε αυτολεξεί το κείμενό του: «Σήμερα γίνονται τα τελευταία καρδιολογικά τεστ.

Οι έως τώρα πολλαπλές εξετάσεις δείχνουν πως η καρδιά της και εκείνη είναι υγιέστατες και δυνατές. Μάλλον πρόκειται για σπάνιο είδος ανακοπής καρδιάς, που τυχαίνει ελάχιστες φορές σε αθλητές (όπως και σε νεογνά).

Οι γιατροί προκρίνουν να τοποθετηθεί απινιδωτής στην Έλλη, ώστε στο μέλλον να την προστατεύει από παρόμοιο επεισόδιο. Στην ατυχία της η Έλλη στάθηκε τυχερή, καθώς όταν έγινε το κακό βρέθηκε δίπλα της ο Άγγελος της, ένας νοσοκόμος που της έκανε μαλάξεις επί 15' για να την επαναφέρει μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Είπε μάλιστα, το εξής ωραίο: «Αll my life I've been trained to save Ellie's life» (σ.σ. «όλη μου τη ζωή έχω εκπαιδευτεί για να σώσω τη ζωή της Έλλης». Τις τελευταίες δύο βδομάδες, πριν το πάθει αυτό, ένιωσε πολύ αδύναμη, αλλά πιστέψαμε πως ήταν η υπερβολική ζέστη (είχε καύσωνα), η εντατική προπόνηση σε συνδυασμό με τις εξετάσεις του σχολείου.

Οι γιατροί όμως, δεν μπορούν να συσχετίσουν με βεβαιότητα τα παραπάνω με την ανακοπή. Ήταν πραγματικό θαύμα που σώθηκε μετά από τέτοιο συμβάν, 48ωρες σε κώμα και επανήλθε φυσιολογικότατα. Οι πιθανότητες να γίνει αυτό ήταν απειροελάχιστες μας λένε οι γιατροί, οι ίδιοι συγκλονισμένοι από την ιστορία της Έλλης».

Ο Έρικ Φίσερ δεν παρέλειψε να σταθεί στη συγκλονιστική προσπάθεια του νοσοκομείου και ανέφερε ακόμα: «Εξαιρετική η ομάδα της εντατικής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ντίσελντορφ τόσο επαγγελματικά όσο και για την ψυχολογική στήριξη που παρείχε. Όλοι πάλευαν μέρα νύχτα για να επανέλθει η νεαρή τους ασθενής και το πέτυχαν.

Η Έλλη αντιλαμβάνεται την τύχη της, αλλά βεβαίως είναι σοκαρισμένη από αυτό που της συνέβη. Αναμένουμε την επέμβαση την άλλη βδομάδα και θα έρθουνε πίσω στην Ελλάδα γύρω στις 15/7, μας λένε οι γιατροί. Ακόμα, για την αθλητική της πορεία το μέλλον είναι απροσδιόριστο. Το σημαντικό είναι να είναι εντελώς υγιής και προφυλαγμένη για το μέλλον».

Η δήλωση της αθλήτριας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ήταν η εξής: «Όταν περνάς ένα τέτοιο μεγάλο σοκ, το μόνο που θέλεις είναι να βγεις από το νοσοκομείο και να είσαι με τους δικούς σου ανθρώπους, που τους αγαπάς. Το περίεργο είναι ότι μου έχουν κάνει πάρα πολλές εξετάσεις και δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τι το έπαθα, καθώς όλες οι εξετάσεις μου είναι καθαρές».

Από τα αμέτρητα μηνύματα (κυρίως) στα social media άνθρωποι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης εκφράζουν την αγάπη τους στη Φίσερ και δίνουν θερμές ευχές για περαστικά. Η διοίκηση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και όλος ο κόσμος του αθλήματος εύχονται στην εξαιρετικά ταλαντούχα (και πολύ δυνατή, όπως αποδεικνύεται) αθλήτρια ταχεία ανάρρωση και σιδερένια!