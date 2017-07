Εγκατέλειψε ο Κλιζάν, εύκολη πρόκριση για Νόλε (vid)

Ο Μάρτιν Κλίζαν μπήκε δυνατά στο κεντρικό κορτ του Γουίμπλεντον, αποφασισμένος να παλέψει απέναντι στον Σέρβο. Ήταν συγκεντρωμένος από το σερβίς, όμως Νόλε περίμενε. Και στο όγδοο game κατάφερε το μπρέικ που ουσιαστικά έκρινε την έκβαση του πρώτου σετ (6-3). Ο Κλίζαν ξεκίνησε να δείχνει επηρεασμένος από τον τραυματισμό του πριν ολοκληρωθεί. Κάλεσε ιατρικό τάιμ άουτ, όμως δεν κατάφερε να σταθεί παρά μόνο σε δύο games στο δεύτερο σετ.

Έτσι, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα ο Νόβακ Τζόκοβιτς να προκριθεί ξεκούραστα στον δεύτερο γύρο, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Τσέχο Άντεμ Πάβλασεκ. Ο Σέρβος ευχήθηκε τα καλύτερα στον αντίπαλό του, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι ωραίο να τελειώνουν οι αγώνες με αυτόν τον τρόπο.

Novak Djokovic progresses to Wimbledon 2017 second round after Klizan retirementhttps://t.co/7K3wZoGn4P

— yuko (@kayostennis) July 4, 2017