CORFU CHALLENGE 2017: Τα καλύτερα ιστιοπλοϊκά σκάφη για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 3 – 8 Ιουλίου και έμπνευση για την ιδέα αυτή αποτέλεσαν οι νέες προκλήσεις και οι νέες εμπειρίες που αναζητούσε μία ομάδα ιδιοκτητών MΑΧΙ για την αγαπημένη τους κλάση σκαφών, που θα μπορούσαν ταυτόχρονα να επανασυνδέσουν την ιστιοπλοΐα με τις ιστορικές της ρίζες. H κλάση των MAXI 72 (M72 Class), ξεκίνησε το 2014, ως μία πρωτοβουλία επτά ιδιοκτητών σκαφών τύπου Mini Maxi που επιθυμούσαν ένα πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση και τον έλεγχο των ιστιοπλοϊκών τους αγώνων.

Πρόκειται ίσως για τον πλέον θεαματικό αγώνα ιστιοπλοΐας, λόγω του μεγέθους των σκαφών και της εξειδικευμένης δεξιότητας του πολυάριθμου πληρώματος, Ο πρώτος αγώνας της κατηγορίας διεξήχθη το 2015 και έκτοτε οι ετήσιοι αγώνες λαμβάνουν χώρα στο Key West, Antigua, Virgin Gorda, St Barth, Newport RI, Bermuda, Palma και στη Σαρδηνία στο Porto Cervo. Το μέγεθός των σκαφών κυμαίνεται από 18,7 έως 21,9 μέτρα και στον αγώνα της Κέρκυρας θα συμμετάσχουν τα πέντε (5) σκάφη Proteus, Evniki, Bella Mente, Momo και Cannonball. Η Κέρκυρα επιλέχθηκε ως ο κατάλληλος τόπος για τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα – καθώς προσφέρει καινούργιες θάλασσες, καλούς ανέμους, νέες προκλήσεις και πάνω από όλα μία ‘ανακάλυψη’ συνυφασμένη με τη μυθολογία της ιστιοπλοΐας.

Εμπνευστής του αγώνα είναι ο ιστιοπλόος στην κλάση των MAXI 72, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Γεώργιος Σακελλάρης. Φιλοδοξία του ήταν να φέρει στη χώρα μας τα ΜΑΧΙ72, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη τέτοιων διοργανώσεων για την τοπική κοινωνία. «Ελπίζουμε ο αγώνας αυτός να γίνει θεσμός και εφαλτήριο προκειμένου η χώρα να αποτελέσει πόλο έλξης ποιοτικού τουρισμού. Η ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού (yachting) συμβάλλει όχι μόνο στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την αξιοποίηση τον τοπικών πόρων, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας οι οποίες συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο».

Το Corfu Challenge έχει ενθουσιάσει την ιστιοπλοϊκή κοινότητα, ενώ έχει συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα της κλάσης ‘2017 Maxi 72 Overall Trophy’. Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μαρίνας Γουβιών σε συνεργασία με το International Maxi Association (IMA) και την Κλάση MAXI 72. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Κερκύρας,

Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης ως Official Timepiece, η Rolex με υπερηφάνεια στηρίζει το «Corfu Challenge 2017», με την πεποίθηση ότι η διοργάνωση αυτή θα φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο αγώνων ιστιοπλοΐας κορυφαίων κλάσεων. Παράλληλα, αισιοδοξεί ότι το Corfu Challenge θα αποτελέσει θεσμό και αφετηρία για την πραγματοποίηση παρόμοιων αθλητικών διοργανώσεων παγκόσμιου βεληνεκούς στη χώρα μας. Η Rolex σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της συνδέεται στενά με τις κορυφαίες διοργανώσεις και τους θεσμούς της ιστιοπλοΐας, έχοντας καθιερώσει συνεργασίες που χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Συγκεκριμένα, αποτελεί τον «Title Sponsor» σε περισσότερες από 15 διεθνείς ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις, κλασικούς αγώνες ανοικτής θάλασσας, φημισμένες Regatta και παγκόσμια πρωταθλήματα (Rolex Sydney Hobart, Rolex Fastnet Race, Rolex Farr 40 World Championship, Maxi Yacht Rolex Cup , Rolex Swan Cup και άλλες). Παράλληλα, διατηρεί δεσμούς με τους πιο γνωστούς ναυτικούς ομίλους και ιστιοπλοϊκές αγωνιστικές οργανώσεις του κόσμου (New York Yacht Club, Royal Yacht Squadron, Yacht Club Costa Smeralda και άλλες), ενώ από το 2001 είναι ο κύριος υποστηρικτής της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (International Sailing Federation -ISAF) και των ISAF Rolex World Sailor of the Year Awards.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα και τα σκάφη μπορείτε να επισκεφτείτε: http://corfuchallenge.com/about.html