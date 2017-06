Μεγάλη ελληνική αποστολή στη Βουλγαρία

Συνολικά 25 Έλληνες αθλητές θα πάρουν μέρος στα αγωνίσματα του CSI2*-W και του διεθνή αγώνα νέων ίππων CSIYH1*.

Στα αγωνίσματα του CSI2*-W θα συμμετέχουν οι Αντώνης Αντωνίου με την Inca και τον Loon Illusion, Ηλίας Μπαλιούσης με την KEC Corsica, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος με τον Pilgrim, Κατερίνα Doubodel με την Persona Capitol, Νατάσα Φούκη με τον Well Done, Αλέξανδρος Φουρλής με τον Grandeur, Σταύρος Γεωργόπουλος με τον Casper, Ευγενία Καπετάνιου με την Hazelberg’s Gloria, Αγγέλικα Καρακασίλη με τον Captain Cunterbunt, Δάφνη Κεσίσογλου με τον B Bommel, Πάρις Κουτσογιάννης με την Daouschka και τον Joli Coeur, Νικολίνα Μακαρώνα με την Arc de Triomphe και Mini Dollar, Αθηνά Μάνου με τον Quite Flower, Δημήτρης Νάτσης με την Calista de la Hart, Αμαλία Πανταζοπούλου με τον Oscar du Peron, Άννα Παπαγεωργίου με τον LC Waikiki Akino και Vania, Μαρία Παπουρδάνου με τον Unique des Rhodes και τον Voyou de Grece, Σελήνη Ποππ με την Arabella, τον Brandy Sugar και Saigon 32, Helen Schut με τον Chicago W, Σταύρος Θεοφανόπουλος με τον Taquine du Vivier, Γρηγόρης Βόγλης με την Quelly Briquedale, Λεωνίδας Παλέγδας με την Chacceline, Αλέξανδρος Κοκκώνης με τον Oscar de Semilly και Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τον Dicaprio.

Στα αγωνίσματα των νέων ίππων θα πάρουν μέρος οι Αντώνης Αντωνίου με τον Fabian, Κατερίνα Doubodel με την Fleur, Σταύρος Γεωργόπουλος με την Princess Diana Capitol, Στεφανία Παπαδημητρίου με την Atash de la Hogue, Άννα Παπαγεωργίου με τον Canok και Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τον Fairytale.

Συνολικά θα αγωνιστούν 66 αθλητές με 80 άλογα από 5 χώρες, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ρουμανία και τη Σερβία.