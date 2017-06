Αυλαία στο επιτυχημένο COSMOGYM Festival & Contest

Η 6η διοργάνωση «COSMOGYM Festival & Contest» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και οι 7.033 αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό παρουσιάζοντας εντυπωσιακά προγράμματα υψηλού αγωνιστικού επιπέδου με εντυπωσιακές χορογραφίες και σκηνικά. Τους αγώνες παρακολούθησαν περισσότεροι από 20.000 θεατές. Όλοι όσοι συμμετείχαν ανανέωσαν το ραντεβού τους για το «COSMOGYM 2018».

Οι ημέρες του «COSMOGYM Festival & Contest» καμιά χρονιά δεν είναι συνηθισμένες. Αυτή τη χρονιά, όμως, στον Μεγάλο Τελικό τον τίτλο του “Grand Team of the year 2017” κατέκτησε η ομάδα «Ρυθμός και Κίνηση» από το Πέραμα με τίτλο προγράμματος «Μια συνηθισμένη ημέρα» με προπονήτρια την Άννα Τσικρικωνάκη. Οι χορογραφίες των περισσοτέρων ομάδων ξεσήκωσαν τους χιλιάδες θεατές, οι οποίοι είδαν στο ταπί του κλειστού αθλητικού κέντρου θέματα που περιελάμβαναν μέδουσες, μολυβένια στρατιωτάκια, αγάλματα, εξωγήινους, αστροναύτες, κομμώτριες, σε εντυπωσιακές παραστάσεις, επενδυμένες με την κατάλληλη μουσική. Στις τρεις πρώτες θέσεις του μεγάλου τελικού πλασαρίστηκαν τα σωματεία Ρυθμός και Κίνηση – Πέραμα, ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος (Γαλατσίου) και ΑΠΕ Γιτάνη (Περιστερίου, ομάδα α΄). Στο Μικρό Τελικό τον τίτλο του “Hope Team of the year 2017” κατέκτησε, για 2η συνεχόμενη χρονιά, ο Γ.Σ. Ηλιούπολης, και ακολούθησαν οι ομάδες, Olympia Highway (ομάδα α᾽) και Gymnastic House Γέρακας.

Τα Ειδικά Βραβεία της διοργάνωσης πήραν: ΑΟ Παλμός Αργυρούπολης (Βραβείο Άννα Πολάτου), Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης (Καλύτερης απόδοσης θεατρικών στοιχείων), Γ.Σ. Ηλιούπολης (Ενδυματολογικής και Αισθητικής Παρουσίας), Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος (Μουσικής Επένδυσης), Ελληνοαγγλική Αγωγή & Δήμος Ηρακλείου (Ιδιαίτερης Κατασκευής), Φιλαθλητικός Καλλιθέας (Τιμητικό βραβείο ενσωμάτωσης ατόμων διαφορετικών νοητικών και φυσικών ικανοτήτων), Προπονητικό Κέντρο Ενόργανης Γυμναστικής «Αίας» (Ηλικιακής διαφοροποίησης), Γ.Σ. Άμιλλα Καλλιθέας (Καλύτερη ομάδα με στοιχεία Ενόργανης γυμναστικής), Φιλαθλητικός Γ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης, ομάδα Α’ (Καλύτερη ομάδα με στοιχεία ακροβατικής), Αδάμας Α.Σ. Μεταμόρφωσης (Καλύτερη ομάδα με στοιχεία αεροβικής, rope skipping ή cheerleading), Α.Σ.Ε. Δούκα (καλύτερης ομάδας με στοιχεία χορού) και ΟΠΑΝ Πειραιά (Βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι» της Πανεπιστημιακής Επιτροπής του COSMOGYM 2017).

Το COSMOGYM 2017 ήταν αφιερωμένο στην «Καρδιά του Παιδιού», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών, ένα πιστοποιημένο Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Συνδιοργανωτές ήταν η Αθλητική Πολιτιστική Ένωση «Γιτάνη» και η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (ΕΓΟ). Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα του Δήμου Περιστερίου, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των Special Olympics Hellas. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το COSMOGYM και από την εφαρμογή για android smartphones “CASNetwork”.

Χρυσός Χορηγός ήταν η εταιρία MotionSport.