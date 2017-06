Ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά γκολφ 12ο Aegean Airlines Pro-Am

Η AEGEAN, κύριος εμπνευστής και διοργανωτής του “Aegean Airlines Pro-Am” διοργάνωσε για δωδέκατη συνεχή χρονιά το διεθνές τουρνουά γκολφ που διεξήχθη μεταξύ 7 και 10 Ιουνίου στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία, στα δύο μαγευτικά γήπεδα γκολφ 18 οπών και υψηλών προδιαγραφών, “The Dunes Course” και “The Bay Course”.

Στο 12ο “Aegean Airlines Pro-Am”, που τελεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe, της πιο αναγνωρισμένης ένωσης επαγγελματιών του γκολφ στην Ευρώπη, συμμετείχαν 60 ομάδες, αποτελούμενες από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες, από 18 χώρες, από Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Νότια Αφρική.

Οι συμμετέχοντες 240 παίκτες, 60 επαγγελματίες και 180 ερασιτέχνες, οι επισκέπτες και οι χορηγοί απόλαυσαν την υπέροχη Ελληνική φιλοξενία στη Δεξίωση Καλωσορίσματος, μία βραδιά αφιερωμένη σε γεύσεις και τόπους της Ελλάδας, που αποτελούν άλλωστε μέρος του διευρυμένου δικτύου πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air. Σε συνδυασμό δε με το παιχνίδι στα δύο μαγευτικά γήπεδα γκολφ βίωσαν… A Priceless Golfing Experience!

Οι 60 επαγγελματίες παίκτες που βρέθηκαν στα -πολλάκις βραβευμένα ως ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου- γήπεδα της Costa Navarino (The Dunes & The Bay Course) διεκδίκησαν σε επαγγελματικό επίπεδο 70.000 Ευρώ, το υψηλότερο prize fund της Ευρώπης σε αγώνα Pro- Am για επαγγελματίες. Εφέτος είχαμε την τιμή να συμμετέχουν περισσότεροι Tour Players από κάθε άλλη φορά αναβαθμίζοντας το επίπεδο της γκολφικής διοργάνωσης και του αγώνα.

Στην παρθενική του εμφάνιση στο Aegean Airlines Pro-Am, ο Peter Gustafsson (PGA of Sweden) πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο playoff κερδίζοντας το χρηματικό βραβείο των 7.000 ευρώ και το τρόπαιο του νικητή στην κατηγορία των επαγγελματιών. Ο Peter Gustafsson μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση αλλά και για την Ελλάδα, την οποία επισκέφτηκε για δεύτερη φορά, δηλώνοντας μεταξύ άλλων «Θέλω να ευχαριστήσω την Aegean Airlines για όσα έχει κάνει. Είναι η πρώτη μου φορά σε αυτό το τουρνουά και είναι όλα υπέροχα και τώρα που ήρθα, μπορώ να καταλάβω γιατί όσοι έρχονται εδώ να παίξουν γκολφ, επιστρέφουν την επόμενη χρονιά.» ενώ συμπλήρωσε :

«Τα μεγάλα τουρνουά και οι υποδομές δεν δημιουργούνται από τα χρήματα ή την πολυτέλεια αλλά από τους ανθρώπους και τις μικρές λεπτομέρειες. Αυτός είναι ένας λόγος που το Aegean Pro-Am θα λάμπει στο χρόνο και στις καρδιές μας!».

Δεύτερος επαγγελματίας κατετάγη ο Αυστριακός Georg Schultes (PGA of Austria).

Νικήτρια ομάδα του 12ου Aegean Airlines Pro-Am είναι η ομάδα του Stuart Boyle (PGA of GB&I) από το Wentworth Golf Club με τους Έλληνες ερασιτέχνες Γιώργο Κυβερνήτη, Δημήτρη Καρόκη και Χάρη Παπαδόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής επάθλων ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN και Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του Aegean Airlines Pro-Am στην ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια των 12 ετών των επιτυχημένων διοργανώσεων, το Γκολφ αναπτύχθηκε προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες στις γκολφικές επιχειρήσεις. Αναμφισβήτητα η συνεισφορά και η επένδυση της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου ξεπερνά κάθε μέτρο! Έχουν επενδύσει χρόνο, χρήματα και πάθος προκειμένου να δημιουργήσουν την Costa Navarino σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο, τη Μεσσηνία, και να προάγουν την περιοχή αυτή εντός των ανώτερων γκολφικών προορισμών του κόσμου!».

Ο κ. Ian Randell, PGAs of Europe Chief Executive, δήλωσε χαρακτηριστικά για το 12th Aegean Airlines Pro-Am: «Η διοργάνωση είναι πλέον εξαιρετικά δημοφιλής και γνωστή σε όλο τον κόσμο για το υψηλό της επίπεδο, την ψυχαγωγία που προσφέρει και τη φιλική της ατμόσφαιρα, μέσα και έξω από το γήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Θεόδωρο Βασιλάκη και την ομάδα του, για το ότι συνεχίζουν να προσφέρουν όχι μόνο μία κορυφαία γκολφική εμπειρία αλλά και μία διοργάνωση στην οποία τόσοι άνθρωποι ανυπομονούν κάθε χρονιά να επιστρέψουν».

Στο 12ο Aegean Airlines Pro – Am συμμετείχαν και πρώην διακεκριμένοι αθλητές του μπάσκετ, ράγκμπι και ποδοσφαίρου (όπως Joe Arlauskas, Thom Evans, Τάκης Γκώνιας, Pierre Issa κ.ά.) αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι παίκτες των γηπέδων όταν τελειώνουν την αγωνιστική τους καριέρα συναντώνται και αγωνίζονται στα γήπεδα του γκολφ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Aegean Airlines Pro-Am, εκτός από την προώθηση του γκολφ στη χώρα μας ως πρόσθετου πυρήνα προσέλκυσης τουρισμού, κάθε χρόνο προσφέρει μέρος των εσόδων του τουρνουά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζουν ευπαθείς ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, το φετινό τουρνουά προσέφερε το συνολικό ποσό των 8.000 ευρώ στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού. Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με αβέβαιο μέλλον.

Το Airlines Pro-Am (www.aegeanproam.com) έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του γκολφ στην Ευρώπη και χαίρει μεγάλης επιτυχίας και υψηλής αναγνωρισιμότητας. Το τουρνουά τελεί για 12η χρονιά υπό την αιγίδα του ανώτατου φορέα επαγγελματιών, της PGAs of Europe (www.pgae.com) και υπό την πλήρη υποστήριξη του PGA Ελλάδας (www.pgagreece.com), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ (hgfederation.wix.com) και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γκολφ (www.cgf.org.cy).

Αξίζει να αναφερθεί η πολυετής πλέον στρατηγική συμφωνία της Aegean Airlines με την PGAs of Europe, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με τη διοργάνωση του Aegean Airlines Pro-Am! Πρόκειται για μία από πιο εξαιρετικές συνέργειες στον Ευρωπαϊκό χώρο του γκολφ, καθώς και οι δύο φορείς μοιράζονται τις ίδιες αρχές και στόχους για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αντίστοιχα, με οφέλη για την τουριστική αγορά και τον αθλητισμό. Η AEGEAN αποτελεί τον «Preferred Carrier» της PGAs of Europe.

Επιπλέον, η AEGEAN αποτελεί από το 2007 τον «επίσημο αερομεταφορέα» της PGAs of Greece, στηρίζοντας ετησίως το Aegean Mini Tour και μεταφέροντας τους επαγγελματίες παίκτες της χώρας μας, δωρεάν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες και προπονήσεις. Η AEGEAN ενισχύει και το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γκολφ, και των Ακαδημιών των Ομίλων Γκολφ της χώρας μας, ενώ αποτελεί βασικό υποστηρικτή της Aegean Crete Golf Academy με σύγχρονες και πλήρεις εγκαταστάσεις στο γκολφ Χερσονήσου Κρήτης (www.cretegolfclub.com).

Η AEGEAN με την πρωτοβουλία της αυτή να δημιουργήσει ένα διεθνές τουρνουά γκολφ Pro-Am – θεσμό, αλλά και με τις εν γένει υποστηρικτικές της ενέργειες σε φορείς και σε ακαδημίες του γκολφ στην Ελλάδα, στηρίζει δυναμικά την ανάπτυξη του γκολφ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές μορφές ποιοτικού τουρισμού και δύναται να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ουσιαστική αύξηση των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα μας, προς ενίσχυση της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Σημειωτέον ότι σε γειτονικές μας χώρες, αλλά και στις λοιπές χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία), υφίστανται συνολικά πάνω από 350 γήπεδα γκολφ, με υψηλή γκολφική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα. Στην Ευρώπη υπάρχουν 7.000 γήπεδα γκολφ και πάνω από 4,1 εκ. γκολφερς (στοιχεία από KMPG – Golf Study 2016). Παρά την οικονομική κρίση στην Ευρώπη μετά το 2009 και την πτώση των οικονομιών που αναμφισβήτητα επηρέασαν και τη γκολφική αγορά μελέτες στοιχείων 2014 – 2015 της KPMG Golf Participation in Europe δείχνουν ότι επέρχεται μία σταθερότητα και ίσως μία αύξηση στην ανάπτυξη των γκολφικών υποδομών (όπως στην Ολλανδία, Λατβία και Σλοβακία). Η μεγαλύτερη γκολφική αγορά παραμένει στην Μεγ. Βρετανία.