Ο ΜcGregor κοροϊδεύει τον Μayweather για την ηλικία του. Ξανά! (pic)

Λίγες ώρες πριν γίνει επίσημη η πολυπόθητη μάχη, ο McGregor είχε... γλεντήσει τον Mayweather για την ηλικία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μακάρι να μπορώ προπονούμαι και εγώ στην ηλικία του».

Ωστόσο, ο Ιρλανδός που του αρέσει να προκαλεί είτε με τις εκκεντρικές του στιλιστικές προτιμήσεις, είτε με τις δηλώσεις του, όταν κλήθηκε να επισημοποιήσει τον αγώνα τους, χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του Αμερικανού πρωταθλητή που είναι γερασμένος.

Εντάξει, στα 40 ο ένας στα 28 ο άλλος, αλλά ο «TMT» είναι αήττητος. Οπότε, μάλλον δεν θα είναι και τόσο εύκολο το έργο του Ιρλανδού. Δείτε και τη δεύτερη φωτογραφία για να καταλάβετε την επεξεργασία που έχει υποστεί αυτή που χρησιμοποίησε ο «Notorious»

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 14, 2017