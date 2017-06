«Full Moon Aquathlon 2017»: Αθλητικό πάρτι υπό το φως της πανσελήνου

Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύτιμος σύμμαχος των αθλητών που απόλαυσαν τον αγώνα, τον οποίο άνοιξε ο παιδικός αγώνα για τους μικρούς φίλους του αγωνίσματος, με 2 κατηγορίες: 7-10 ετών, που είχε και τη μεγαλύτερη ζήτηση και 11-13 ετών. Τα μεγαλύτερα παιδιά πήραν μέρος στον αγώνα των ενηλίκων, ο οποίος ακολούθησε με την ανατολή του full φεγγαριού και την εκκίνηση στις 8:25 ακριβώς!

Τη συνοδεία των αθλητών στο νερό παρείχε η Lifeguard Hellas, ενώ για ενίσχυση της υδάτινης επίβλεψης υπήρχαν ακόμα 2 σκάφη από το Μoraitis Βeach, κανό/καγιάκ, SUP (Stand Up Paddle board) και ένα μεγάλο SUP με 10 αναβάτες. Όσο για το τρέξιμο, υπήρχε ασθενοφόρο με γιατρό και δύο διασώστες, καθώς και μηχανή με διασώστες κατά το μήκος της διαδρομής.

Ο Δημήτρης Ριζάς και ο Γιάννης Δρυμωνάκος ήταν οι πρώτοι που βγήκαν έξω από το νερό και τους ακολούθησε ο Σπύρος Γκοτζιάς, που ήταν ο πρώτος άντρας overall. Πρώτη γυναίκα έξω από το νερό η Κατερίνα Σάπαρη, η οποία κατέλαβε τελικά και τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και ακολούθησαν η Αθηνά Μιχοπούλου, ετών 14, και ο Θεοχάρης Καλογερόπουλος, που και οι δύο αγωνίστηκαν στη νέα κατηγορία κάτω από 18 ετών που δημιουργήθηκε, αφού υπήρχαν πολλά παιδιά που αγωνίστηκαν σε ατομική συμμετοχή.

Πρώτος στον τερματισμό έφτασε ο Χρήστος Γείτονας, που συμμετείχε σε ομαδικό μαζί με το Γιάννη Δρυμωνάκο, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία που είχε και στον αγώνα τριάθλου του Απριλίου όταν και είχε κόψει πάλι πρώτος την κορδέλα σε μορφή σκυτάλης με τον πρωταθλητή κολύμβησης Δημήτρη Κουλούρη.

Ακολούθησε ο πρώτος overall στα ατομικά Σπύρος Γκοτζιάς και αμέσως πίσω του δεύτερος ο Μιτζιβίρης Σπυρίδων, με τρίτο τον πρωταθλητή Κύπρου Πασχάλη Φράγκου.

Ομαδικά overall νικητές:

1) Δρυμωνάκος Γιάννης- Χρήστος Γείτονας 00:31:10

2) Ριζάς Δημήτρης-Αγγελάκης Πύρρος 00:33:56

3) Κόττης Κων/νος- Ροδίτης Τάσος 00:36:29

Άντρες ατομικό overall:

1) Γκοτζιάς Σπύρος 25-39 00:33:05

2) Μιτζιβίρης Γιώργος 35-39 00:33:06

3) Φράγκου Πασχάλης 20-24 00:33:52

Γυναίκες ατομικό overall:

1) Στασινοπούλου Ελένη 20-24 00:36:59

2) Σάπαρη Κατερίνα 25-29 00:38:01

3) Μόσχου Ιωάννα 20-24 00:41:16

Business κατηγορία:

1) Deloitte Κουτσόπουλος- Ζαφειρόπουλος

Family κατηγορία:

1) Λυράς family

2) Ιλιάδης family

3) Μιχαλιτσιάνος family

Επόμενο ραντεβού ορίστηκε για τη Λίμνη Δόξα στις 8 Ιουλίου, με τους διοργανωτές να δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι και να υπόσχονται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.