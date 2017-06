Τα χρήματα του No Finish Line Athens στο «Μαζί για το Παιδί»

Την επιταγή παρέδωσαν στον Πρόεδρο του «Μαζί για το Παιδί» Xρήστο Μπαρτσόκα, οι εκπρόσωποι των δύο Μεγάλων Χορηγών, ο Γενικός Διευθυντής της Sporting Bet Γιάννης Καποδίστριας και η υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας της Εθνικής Ασφαλιστικής Μαρία Κόρακα, ρίχνοντας έτσι την αυλαία στον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα του κόσμου που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 26 έως τις 30 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος να είναι ο Αποκλειστικός Δωρητής.

Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 6.200 άνδρες, γυναίκες και παιδιά και 48 ομάδες που κάλυψαν 50.903 χιλιόμετρα, προσφέροντας συνολικά στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί», 25.451,50 ευρώ, η οποία θα τα διαθέσει σε άπορες οικογένειες με παιδιά.

Οι συμμετοχές στο σύνολο ξεπέρασαν τις 8.500 καθώς ήταν πολλοί αυτοί που έτρεξαν στο ΚΠΙΣΝ περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια των 90 ωρών.

Την εκδήλωση παράδοσης της επιταγής στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί», που έγινε στο Metropolitan Hotel, το οποίο ήταν εκ των Μεγάλων Υποστηρικτών του NFLA, παρουσίασε ο σπουδαίος Γιώργος Καπουτζίδης - ένας εκ των πρεσβευτών του αγώνα και την επιταγή παρέλαβε ο Πρόεδρος της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί», Χρήστος Μπαρτσόκας που είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφία Κέδε και το Γιάννη Νικολάου που πέτυχαν κάτι μοναδικό αλλά και εντυπωσιακό με τη διοργάνωση του No Finish Line. Tα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε 10 φιλανθρωπικά σωματεία που δραστηριοποιούνται για το παιδί και αυτό που συνέβη στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν μία μεγάλη προσφορά αγάπης προς το πάσχων παιδί και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς και τους Ολυμπιονίκες μας.»

Εκ μέρους της Sporting Bet, o Γιάννης Καποδίστριας τόνισε: «Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι που είχαμε το προνόμιο να συμμετέχουμε και να τρέξουμε σε αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση, τον αγώνα για το Μαζί για το Παιδί, ελπίζουμε κι εμείς να είμαστε εδώ του χρόνου, πολλά συγχαρητήρια στη διοργάνωση και σε όλους που κατάφεραν να πετύχουν αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Για την Ενωση είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει το έργο της και αυτή η διοργάνωση θα είναι μία μικρή βοήθεια να συνεχίσει σε ακόμα σημαντικότερα πράγματα.»

Για την Εθνική Ασφαλιστική, η Μαρία Κόρακα είπε: «Δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μία μεγάλη χαρά για μας. Στην αρχή υπήρχε η πρόκληση να καταλάβουμε πως θα λειτουργήσει, αλλά ο συνδυασμός του χώρου με όλους τους διοργανωτές, ήταν ο λόγος που μας έπεισε να συμμετέχουμε στην προσπάθεια και να μην χάσουμε την ευκαιρία. Πραγματικά για την εταιρεία μας και το προσωπικό ήταν μία μεγάλη γιορτή ο συγκεκριμένος αγώνας και ελπίζουμε να είμαστε εκεί και να βοηθήσουμε στην επόμενη διοργάνωση.»

Η Ολυμπιονίκης του άλματος του επι κοντώ και πρέσβειρα του No Finish Line Athens Kατερίνα Στεφανίδη, υποσχέθηκε ακόμα μεγαλύτερη στήριξη στην επόμενη διοργάνωση: «Αποτελεί μεγάλη χαρά και υποχρέωση που έχουμε εμείς τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα να βοηθάμε τέτοιες προσπάθειες, πόσω μάλλον όταν έχει να κάνει με παιδιά. Λόγω της διαμονής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσα να βρεθώ στον αγώνα αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να είμαι εδώ σήμερα. Εύχομαι και υπόσχομαι του χρόνου να είμαι ακόμα πιο κοντά στη διοργάνωση.»

Η επικεφαλής της διοργάνωσης του No Finish Line Athens, Σοφία Κέδε, επισήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Καπουτζίδη για όλη τη θετική ενέργεια, το Νίκο Κακλαμανάκη και την Κατερίνα Στεφανίδη που είναι απόψε μαζί μας. Ολοι τους είχαν καθοριστική συμβολή στην επιτυχία του αγώνα και βοήθησαν να γίνει μεγαλύτερη και καλύτερη η επικοινωνία του No Finish Line. Θέλω να μεταφέρω τις εντυπώσεις του Νο Finish Line International, το οποίο στην ετήσια συνάντηση του, είπε ότι ο δικός μας αγώνας ήταν το καλύτερο πρώτο No Finish Line που έχει γίνει ποτέ και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού για του χρόνου, περίπου στα τέλη Απριλίου για το δεύτερο αγώνα, με τη βοήθεια φυσικά και πάλι του Kέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.»

Παρέστησαν ακόμα, ο Πρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου «Ερμής 1877», Παναγιώτης Νικολάου, η Δήμητρα Καλαντώνη από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Κώστας Γκιόκας, Senior Director της Kyvernitis Travel, o Πάνος Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Πωλήσεων του Metropolitan Hotel, η Αννα Μαρία Αντωνάτου από τα πολυκαταστήματα attica, η Βαλεντίνα Νίκα από το Metropolitan Hospital, η Ιωάννα Μπερίου, ο Νίκος Ολυμπίτης και ο Βάσια Μπέρκοβιτς από την Sporting Bet, η Εύα Πετράκη και η Μαρία Μπότσαρη από τη Herbalife Nutrition, η Κάτια Δρεττάκη και η Λένια Σιαχάμη από τον Καυκά, η Πόπη Μπεγνή από το Mπεγνής Catering και ο Σπύρος Μιτριτσάκης με τη Μάνια Μπίκοφ από τη Lifeguard Hellas.

Ο κορυφαίος φιλανθρωπικός αγώνας στον κόσμο ολοκληρώθηκε πλέον με απόλυτη επιτυχία στην Ελλάδα και πλέον το ραντεβού ανανεώνεται για το 2ο No Finish Line Athens που θα γίνει το 2018!

