Η ώρα της στέψης του Χωμάτινου Βασιλιά

“Τα έγραφα εγώ” θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σημερινού άρθρου, αλλά πρώτον επειδή θα ήμουν γραφικός και δεύτερον επειδή ο τελικός είναι μεταξύ Nadal (εκ των φαβορί μου) και Wawrinka (εκ των second best φαβορί μου), θα κινηθώ σεμνότερα και ταπεινότερα. Πριν ξεκινήσουν πάντως οι προημιτελικοί, σας είχα γράψει για την προέλαση του Rafa, τη νέα αναμενόμενη αποτυχία του Djokovic, το off του Raonic από Carreno Busta, το “ως εδώ” για Nishikori και Cilic και το πρόβλημα Wawrinka που όσο προχωράνε τα τουρνουά γίνεται ολοένα και καλύτερος. Περίμενα ψηλά τον Murrey και τον Thiem και κάπως έτσι σχηματίστηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών.

Ο μεγάλος Rafa Nadal λοιπόν στη μια πλευρά του court, ο αδιαμφισβήτητος Κόκκινος (λόγω clay) Βασιλιάς, ο τενίστας που στα 31 του έχει ήδη 9 τίτλους Roland Garros και πάει για τον δέκατο, ο Ισπανός drifter που δεν έχει χάσει ποτέ τελικό στο Philippe-Chatrier. Φέτος είναι κάτι παραπάνω από κυριαρχικός αφού δεν έχει χάσει ούτε ένα σετ στο δρόμο για τον τελικό, παρουσιάζεται σε καταπληκτική φόρμα και είναι πραγματικά απορίας άξιο, το πως μπορεί αυτός ο παίκτης να ηττηθεί σήμερα. Προηγείται με ρεκόρ 5-1 στις αναμετρήσεις με τον Stan Wawrinka στο χώμα και με αυτόν τον αέρα μπαίνει απόψε στο κεντρικό γήπεδο του γαλλικού grand slam.

Στην απέναντι μεριά του court ο Stan Wawrinka, ο Ελβετός νικητής του 2015 που δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε τελικό grand slam. O Stan the Man κατέκτησε το Australian Open το 2014 κόντρα στον ταλαιπωρημένο Nadal, το Roland Garros το 2015 και το U.S. Open πέρισυ και διεκδικεί σήμερα τον 4ο Major τίτλο του. Το κύριο χαρακτηριστικό του; Η δύναμη στα χτυπήματα και η ανθεκτικότητα όσο το ματς προχωράει. Πιθανώς το καλύτερο και θεαματικότερο backhand στο tour, ένας αληθινός μαχητής που βγήκε από τη σκιά του Roger Federer και απέδειξε ότι η Ελβετία βγάζει κι άλλους πρωταθλητές.

Ο Rafel Nadal τον υπολογίζει φυσικά πολύ και δηλώνει, πως άσχετα με ό,τι έχει συμβεί ως τώρα στο γαλλικό open, πρέπει να παρουσιαστεί πολύ πολύ επιθετικός σήμερα και να μη δώσει αργές μπάλες μπροστά στον Wawrinka. Ο Stanimal από την άλλη δηλώνει εντυπωσιασμένος από το τένις που έχει παίξει ο Rafa, αλλά κι από τα διαχρονικά του επιτεύγματα στο Παρίσι και υπογραμμίζει, ότι είναι ένας τελικός όπου όλα είναι πιθανά και δυνατά.

Στην είσοδο των αποδυτηρίων σε ένα από τα club που ταλαιπωρώ τη ρακέτα μου και τα μπαλάκια εδώ στην Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κάδρα με μεγάλους αθλητές του τένις και τα αποφθέγματά τους. Στο κάδρο που φιλοξενεί τον Rafa Nadal υπάρχει το ρητό: “Το μόνο υποκατάστατο για τη δύναμη είναι περισσότερη δύναμη”. Νομίζω ότι δε θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη περιγραφή της σημερινής αναμέτρησης. Το tennis power του Nadal κόντρα στο tennis brutality του Wawrinka. Όσο πιο βαθιά στο court στείλει τις μπάλες του ο Ισπανός, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει στον 10ο Roland Garros τίτλο του. Όσο πιο στρωμένες μπάλες μπροστά του τις βρίσκει ο Ελβετός, τόσο θα τις “σκοτώνει” και θα ανεβαίνει αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Θα πάω με τις πιθανότητες του Rafa σε ματς τριών set, θα πάω με τον Ισπανό και στα 4 set, αλλά θα μπλέξει πολύ το πράγμα αν πάνε στα 5, όπου ο Wawrinka είναι σκυλι του πολέμου. Επειδή η αυτοπεποίθησή του είναι στα ύψη, ο βαθμός συγκέντρωσης του τρομερά υψηλός και περιμένει πολύ για τον σημερινό τελικό, θα επιλέξω Nadal στα 4 set και τις ισπανικές σημαίες με το 10άρι να κυματίσουν.

Σε κάθε περίπτωση απολαύστε τους.