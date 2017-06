Mάντης - Καγιαλής στο Παγκόσμιο 470 της Θεσσαλονίκης

Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης με τη μακρόχρονη ιστορία του και την μεγάλη εμπειρία των προηγούμενων ετών σε ανάλογες διοργανώσεις, έχει την ευθύνη και αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν εδώ και αρκετό καιρό, με το Ν.Ο.Θ να κινητοποιεί όλο το δυναμικό του, έτσι ώστε και αυτοί οι αγώνες να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα δώσουν το παρόν οι κορυφαίοι ιστιοπλόοι της κλάσης «470» απ όλο τον κόσμο και ανάμεσα τους και το Ελληνικό δίδυμο των χάλκινων Ολυμπιονικών του Ρίο Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής. Ο Παύλος Καγιαλής σε δήλωση του στο γραφείο τύπου της διοργάνωσης, μίλησε για τους αγώνες που θα γίνουν στη γενέτειρα του τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας παράλληλα το στίγμα για το στόχο που έχουν θέσει ως πλήρωμα με τον Τάκη Μάντη.

Παύλος Καγιαλής: «Πολύ σημαντικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα»

“Μεγάλη τιμή για εμάς φέτος που διεξάγεται το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην γενέτειρα μου, τη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικό γεγονός όχι μόνο για εμάς αλλά και για την Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα γενικότερα να φιλοξενεί μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Είναι χαρά μας να βλέπουμε την χώρα μας να μπορεί να διοργανώνει τόσο μεγάλα αθλητικά event. Θα συμμετέχουν πάνω από 20 χώρες με περίπου 60 πληρώματα στους Άνδρες και 40 πληρώματα στις γυναίκες. Η προετοιμασία και το πλάνο της χρονιάς έγιναν με στόχο να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την εβδομάδα του Παγκοσμίου. Για να το πετύχουμε αυτό έπρεπε να συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις καθώς και σε αρκετά προπονητικά camp σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε κάνει έρευνα και εξέλιξη στα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που πιστεύουμε ότι θα επικρατήσουν εκείνες τις ημέρες. Ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος μιας και όλες οι ομάδες έχουν δουλέψει πάρα πολύ μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες και ο στόχος όλων είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς και την Ελλάδα”.

• Mέγας Χορηγός – Χορηγός Τίτλου της διοργάνωσης είναι η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. που διανέμει τα προϊόντα της ΥΑΜΑΗΑ MOTOR CO. Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. είναι η επίσημη αποκλειστική διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία και της PORSCHE AG στην Ελλάδα. • Κύριος χορηγός είναι η La Roche-Posay με τη σειρά ANTHELIOS την καλύτερη αντηλιακή προστασία για το ευαίσθητο δέρμα κάτω από τον ήλιο. Η ANTHELIOS προσφέρει δερματολογικά ελεγμένες συνθέσεις υψηλής ασφάλειας και καινοτόμες υφές προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο δέρματος. Ειδικά οι ιστιοπλόοι που εκτίθενται για πολλές ώρες στον ήλιο κάνοντας το άθλημα που αγαπούν, χρειάζονται βέλτιστη προστασία από την ακτινοβολία UVB/UVA και στην ANTHELIOS είναι 2 φορές πιο υψηλή από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης La Roche-Posay είναι υποστηρικτής των κορυφαίων ιστιοπλόων της κλάσης «470» και χάλκινων Ολυμπιονικών του Ρίο, Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή". • Παράλληλα χορηγός είναι η εταιρία τηλεπικοινωνιών COSMOTE που θα συντροφεύει τα πληρώματα και τους φίλους των αγώνων αποδεικνύοντας τη στήριξη της, στο ναυταθλητισμό. • Υποστηρικτές του παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Καλαμαριάς η ασφαλιστική εταιρία INTERLIFE, το Metropolitan Hotel και εταιρία κατασκευής άλμπουρων SUPER SPARS. • Χορηγός επικοινωνίας είναι η διαδικτυακή πύλη Livemedia.gr