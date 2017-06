Ιωάννης Μελισσανίδης: «Τιμή μου να πρεσβεύω τα ολυμπιακά ιδεώδη»

Πώς νιώθεις που βρίσκεται ξανά στον Καναδά;







Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στον Καναδά και πρώτη φορά στο Τορόντο. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να έχω αυτήν την ιδιαίτερη πρόσκληση από τους Ελληνοκαναδούς που διοργάνωσαν για δεύτερη φορά τα «Greek Canadian Games». Πρόκειται για ένα πολύ συμβολικό event που έχει να κάνει με παιδιά, τα οποία αγαπούν τον αθλητισμό. Μέσα από αυτό το event υποστηρίζονται και προωθούνται οι ολυμπιακές ιδέες, οι ολυμπιακές αξίες, όπως είναι το να σέβομαι τον εαυτό μου, να σέβομαι τον συναθλητή μου, το «ευ αγωνίζεσθαι» και γενικότερα να προσπαθείς πάντα να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό.







Τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά που έχουν λάβει μέρος σε αυτό το τόσο σημαντικό event;







Είπα στα παιδιά ότι έχει μεγάλη σημασία το να κερδίσεις ένα χρυσό μετάλλιο, αλλά έχει ακόμη πιο δυνατό συμβολισμό και μεγαλύτερη σημασία και αξία η συμμετοχή και η προσπάθεια που καταβάλλεις κάθε φορά, χωρίς να το βάζεις κάτω. Never give up, το να μην τα παρατάς ποτέ. Δηλαδή, ότι θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό θα φέρει και τη διάκριση. Αυτή είναι μια αξία που την κουβαλάς σε όλη σου τη ζωή. Όχι μόνο στον πρωταθλητισμό, αλλά στο πανεπιστήμιο, στην επιστήμη, σε οτιδήποτε κάνεις.















Τι είναι αυτό που σου εντυπώθηκε στο μυαλό και στην καρδιά κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης;







Στα «Greek Canadian games» συμμετείχαν παιδιά από όλο τον Καναδά, ηλικίας από πέντε έως 13 ετών. Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί έβλεπα στα μάτια τους την αγάπη τους για την Ελλάδα, την αγάπη τους για τον πρωταθλητισμό. Οι γονείς τους ήταν εδώ και οι παππούδες με τις γιαγιάδες τους για να τους στηρίξουν. Είδα τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει γενιές διαφορετικές. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί και να ενώνει - όπως γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες- διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικούς ανθρώπους. Χαίρομαι πολύ που ήμουν πρεσβευτής αυτών των αγώνων και έτσι μπόρεσα και πέρασα μέσα από τη δική μου εμπειρία αυτά τα υπέροχα μηνύματα.







Κάθε πότε διοργανώνονται τα «Greek Canadian games»; Ποιος είναι ο σκοπός τους;







Τα «Greek Canadian games» διοργανώθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι. Φέτος είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιήθηκαν. Διαρκούν δύο ημέρες και φιλοδοξούν να ενώσουν την Ελλάδα και τον Καναδά, και να περάσουν στα παιδιά όλα τα θετικά μηνύματα του αθλητισμού. Ο αθλητισμός μόνο με καλά μηνύματα έχει να κάνει άλλωστε και ειδικά ο καθαρός αθλητισμός, γιατί ο αθλητισμός πρέπει να είναι μόνο καθαρός.







Ποιες είναι οι σχέσεις σου με τον Καναδά;







Νομίζω ότι… χτίζονται. Πιστεύω ότι θα έχω πρόβλημα πλέον, όταν θα γυρνάω στην Ελλάδα. Θα μου λείπετε παιδιά! Η σχέση μου με τον Καναδά ξεκίνησε λόγω του Μόντρεαλ και ένας από τους λόγους που αυτή η σχέση αναπτύχθηκε είναι και το «Greekvision». Αγάπησα πολύ το Μόντρεαλ γιατί είναι (και) η πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, η πόλη που έγινε γνωστή η ενόργανη γυμναστική, λόγω της Nadia Comaneci. To Μόντρεαλ έχει έναν ευρωπαϊκό αέρα και το Τορόντο έχει τη γοητεία της μεγαλούπολης.















Eίναι τόσο σκληρή η ενόργανη γυμναστική…







Ναι, είναι. Και είναι παντού. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, ή αντέχεις ή δεν αντέχεις. Αν αντέχεις, κάνεις πρωταθλητισμό και μπορεί να πας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να γίνεις Ολυμπιονίκης. Αν δεν αντέχεις όμως, κάνε αθλητισμό. Είναι και ο αθλητισμός πολύ ωραίος και πολύ σημαντικός. Δεν είναι για όλους ο πρωταθλητισμός.







Για ποιους είναι;







Ο πρωταθλητισμός είναι για αυτούς που τον θέλουν πραγματικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ίδιο πράγμα είναι και στον χορό. Ακριβώς το ίδιο. Αν θέλεις να γίνεις πολύ καλός χορευτής, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.