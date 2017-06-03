Εξαιρετικός Τριβυζάς στα 200 μ. στα «Βενιζέλεια»

Στην 69η ιστορική διοργάνωση ο αθλητής του Ολυμπιακού διένυσε τα 200 μ. σε 20.58 (0,9) και πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ.
Ο 29χρονος έτρεξε για δεύτερη φορά στην καριέρα του την απόσταση κάτω από τα 21.00 και «έπιασε» στην όγδοη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα τον Γιάννη Ναυπλιώτη. Ο Τριβυζάς είχε δείξει πως είναι σε καλή ημέρα από νωρίς διανύοντας τα 100 μ. σε 10.24 (2,7).
Εξίσου καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Γρηγορία Κεραμιδά, που ήταν νικήτρια στα 200 μ. με 23.34 (0,9) και άγγιξε το ατομικό της ρεκόρ (23.33). Η Κεραμιδά βελτίωσε τη δική της κορυφαία φετινή επίδοση στη χώρα. Η Ελένη Αρτυματά ήταν νικήτρια στα 400 μ. με 52.48 και η Αννα Βασιλείου ακολούθησε με 53.15, επίδοση που αποτελεί φετινό της ρυθμό και δείχνει πως αρχίζει να βρίσκει τον ρυθμό της.
Ο Παρασκευάς Μπατζάβαλης όσο περνάνε οι ημέρες τόσο ανακτά το χαμένο έδαφος και επανέρχεται σε υψηλές επιδόσεις. Ο αθλητής του Θωμά Κυριαζή δείχνει να έχει ξεπεράσει απόλυτα τον τραυματισμό και με βολή στα 81,74 μ. άφησε θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια.
Τον εαυτό του κατάφερε να ξεπεράσει ο Τάσος Γαλαζούλας, που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στο φράγμα των 8,00 μ. στο μήκος. Ο αθλητής ήταν νικητής στο αγώνισμα με 7,90 μ. και άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια. Ο Αντρέας Οτερλινγκ ήταν δεύτερος με 7,64 μ. (1,7) και ο Νίκος Ξενικάκης τρίτος με (2,0) και ο Αντώνης Στυλιανίδης με 7,48 μέτρα. Πολύ κοντά στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 βρέθηκε ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης, που «προσγειώθηκε» στα 7,44 μ. και έδειξε να έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του χειμώνα.
Ο Δημήτρης Τσιάμης, μία εβδομάδα από το 16,87 μ. της Καλαμάτας πέτυχε 16,67 μ. στα Χανιά και έδειξε έτοιμος για το πρώτο ραντεβού της χρονιάς, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων του Λιλ.
Δύο αγωνίσματα έκανε στα Βενιζέλεια η Σοφία Υφαντίδου, που ήταν νικήτρια στα 100 μ. με 13.69 (2,0) και τέταρτη στο μήκος με 5,87 μ. (2).
Ο 21χρονος Κώστας Κουτσούκης είναι το νέο πρόσωπο στα 400 μ. των Ανδρών. Ο αθλητής του Nίκου Κελεπούρη μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να βελτιώσει δύο φορές το ατομικό του ρεκόρ, με αποκορύφωμα το 47.45, που του έδωσε σήμερα τη δεύτερη θέση πίσω από τον Γάλλο Μαμοντού (47.23) και τον κάνει να σκέφτεται το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων του Μπίντγκοζ.
Σε εξέλιξη είναι στα Χανιά τα Βενιζέλεια με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών.
|100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|2017
|2016
|Α΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : +0.9
|1
|Α7
|107
|ISR
|DAYAN AVIV
|1992
|ISRAEL
|10.80
|2
|Α5
|105
|GRE
|ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1998
|ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|10.80
|3
|Α1
|101
|ISR
|MALKA ASAF
|1980
|ISRAEL
|10.92
|4
|Α2
|102
|CYP
|ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
|1998
|ΚΥΠΡΟΣ
|10.94
|5
|Α3
|103
|ISR
|OMRI HAROSH
|1993
|ISRAEL
|11.00
|6
|Α8
|108
|GRE
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1997
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|11.16
|7
|Α6
|106
|CYP
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
|1999
|ΚΥΠΡΟΣ
|11.17
|8
|Α4
|104
|GRE
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|1987
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|ΕΓΚ
|Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : +2.7
|1
|Β4
|112
|GRE
|ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1987
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|10.24
|2
|Β5
|113
|GRE
|ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1990
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|10.31
|3
|Β3
|111
|ITA
|RAGUNI FEDERICO
|1990
|AC PALERMO
|10.51
|4
|Β2
|110
|GRE
|ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|1992
|ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|10.56
|5
|Β6
|114
|GRE
|ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|1998
|ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|10.59
|6
|Β1
|109
|ISR
|GAL ARAD
|1999
|ISRAEL
|10.69
|7
|Β7
|115
|GRE
|ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
|1994
|ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
|10.71
|8
|Β8
|116
|CYP
|ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
|1990
|ΚΥΠΡΟΣ
|11.21
|Γ΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ :
|1
|Γ2
|118
|GRE
|ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1968
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|11.86
|2
|Γ3
|119
|GRE
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
|1997
|Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
|11.43
|3
|Γ4
|120
|CYP
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|1990
|ΚΥΠΡΟΣ
|11.01
|4
|Γ6
|121
|GRE
|ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|1995
|Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
|11.15
|5
|Γ7
|122
|GRE
|ΚΛΑΔΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
|1995
|Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
|11.46
|6
|Γ8
|123
|GRE
|ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2000
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|11.67
|7
|Γ1
|GRE
|ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2001
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|12.08
|8
|Γ5
|ROU
|ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ
|1999
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|11.09
|100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΑΝΕΜΟΣ +2.0
|1
|1
|188
|GRE
|ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|1994
|ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|11.77
|2
|2
|189
|GRE
|ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ
|1995
|ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
|11.94
|3
|3
|191
|GRE
|ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ
|1994
|ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|12.21
|4
|4
|186
|GRE
|ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
|1991
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|12.25
|5
|5
|185
|CYP
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|1990
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ
|12.29
|6
|6
|190
|CYP
|ΠΙΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|1997
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΟ
|12.31
|7
|7
|187
|CYP
|ΣΚΕΝΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|1996
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΠρ
|12.40
|8
|8
|192
|GRE
|ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
|1994
|ΑΕΚ
|12.54
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|6
|217
|SWE
|MALIN MARMBRANDT
|1985
|Västerås FK (SWE)
|6.29
|1.5
|2
|7
|218
|GRE
|ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
|1991
|AEK
|6.26
|1.8
|3
|2
|214
|FIN
|SANNA NYGARD
|1988
|Vasa Idrottssällskap
|5.89
|2.3
|5.68
|1.0
|4
|4
|210
|GRE
|ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|1985
|ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|5.87
|2.0
|5
|3
|215
|GRE
|ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|1998
|ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|5.52
|1.1
|6
|5
|216
|GRE
|ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|1999
|ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝ.
|5.52
|2.0
|7
|1
|213
|GRE
|ΚΛΕΜΑΝ ΕΜΙΛΥ
|2001
|Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|4.93
|1.6
|100Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΑΝΕΜΟΣ : +2.0
|1
|4
|210
|GRE
|ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|1985
|ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|13.69
|2.0
|2
|3
|209
|GRE
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
|1994
|ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|13.85
|2.0
|3
|6
|212
|GRE
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ
|1999
|ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|14.04
|2.0
|4
|5
|211
|CYP
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|1993
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΟ
|14.25
|2.0
|5
|2
|208
|GRE
|ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|1983
|ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔ.
|15.03
|2.0
|200 μ. ΑΝΔΡΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΑΝΕΜΟΣ : +0.9
|1
|6
|112
|GRE
|ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1987
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|20.58
|0.9
|2
|3
|125
|ISR
|PERSIADO IMRI
|1994
|ISRAEL
|21.10
|0.9
|3
|5
|111
|ITA
|RAGUNI FEDERICO
|1990
|AC PALERMO
|21.30
|0.9
|4
|4
|126
|GRE
|ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|1995
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|21.85
|0.9
|5
|7
|108
|GRE
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1997
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|22.14
|0.9
|6
|8
|124
|ROU
|FLORIAN STEFAN
|1999
|ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|22.17
|0.9
|7
|2
|268
|GRE
|AMPNTOYLA NIKOLAOS
|2001
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|24.67
|0.9
|200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΑΝΕΜΟΣ : -0.9
|1
|5
|190
|GRE
|ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
|1990
|ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
|23.34
|-0.9
|2
|6
|189
|GRE
|ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ
|1995
|ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
|24.52
|-0.9
|3
|3
|191
|GRE
|ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΗΝ
|2001
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|25.85
|-0.9
|4
|7
|273
|GRE
|ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1984
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|31.63
|-0.9
|4
|188
|GRE
|ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|1994
|ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|ΔΜΤ
|200 μ. ΑΝΔΡΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΑΝΕΜΟΣ : +0.9
|1
|6
|112
|GRE
|ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1987
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|20.58
|0.9
|2
|3
|125
|ISR
|PERSIADO IMRI
|1994
|ISRAEL
|21.10
|0.9
|3
|5
|111
|ITA
|RAGUNI FEDERICO
|1990
|AC PALERMO
|21.30
|0.9
|4
|4
|126
|GRE
|ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|1995
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|21.85
|0.9
|5
|7
|108
|GRE
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1997
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|22.14
|0.9
|6
|8
|124
|ROU
|FLORIAN STEFAN
|1999
|ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|22.17
|0.9
|7
|2
|268
|GRE
|AMPNTOYLA NIKOLAOS
|2001
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|24.67
|0.9
|200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΑΝΕΜΟΣ : -0.9
|1
|5
|190
|GRE
|ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
|1990
|ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
|23.34
|-0.9
|2
|6
|189
|GRE
|ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ
|1995
|ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
|24.52
|-0.9
|3
|3
|191
|GRE
|ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΗΝ
|2001
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|25.85
|-0.9
|4
|7
|273
|GRE
|ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1984
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|31.63
|-0.9
|4
|188
|GRE
|ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|1994
|ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|ΔΜΤ
|400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Α΄ΣΕΙΡΑ
|1
|Α5
|195
|CYP
|ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
|1986
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ
|52.48
|2
|Α4
|194
|GRE
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ
|1990
|ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|53.15
|3
|Α3
|193
|GRE
|ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|1998
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|58.13
|4
|Α2
|192
|GRE
|ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|1997
|ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|58.86
|5
|Α7
|197
|GRE
|ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2000
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|63.09
|6
|Α6
|196
|CYP
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
|1993
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΚ
|ΔΜΤ
|Β΄ΣΕΙΡΑ
|1
|Β2
|198
|GRE
|ΨΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|2002
|Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
|59.51
|2
|Β4
|200
|GRE
|ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|2000
|Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
|60.34
|3
|Β3
|199
|GRE
|ΒΑΛΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
|1996
|Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
|60.93
|4
|Β7
|203
|GRE
|ΜΙΛΙΤΣ ΙΒΑΝΑ
|2001
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|62.85
|5
|Β6
|202
|GRE
|ΕΥΘΥΜΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
|2001
|Α.Ο ΚΥΔΩΝ
|63.98
|6
|Β5
|201
|GRE
|ΜΕΤΑ ΕΓΛΑΝΤΙΝΑ
|2000
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΔΜΤ
|1500μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|1
|204
|GRE
|ΚΟΥΤΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|1997
|ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜ.
|4.40.33
|2
|2
|205
|CYP
|ΠΕΤΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2000
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΠ
|4.40.39
|3
|4
|207
|GRE
|ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
|1997
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|4.44.16
|4
|3
|206
|GRE
|ΔΟΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|1997
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|4.50.08
|3.000 ΑΝΔΡΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|146
|GRE
|ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|1990
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|8.23.65
|2
|144
|GRE
|ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
|1994
|ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ
|8.28.17
|3
|150
|CRE
|ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|1993
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|8.37.72
|4
|148
|ΙΤΑ
|CUNEO ADEME
|1998
|ΙΤΑΛΙΑ
|8.44.86
|5
|149
|CYP
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|1990
|ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ
|8.54.61
|6
|151
|MAR
|ΕΛ ΑΡΦΑΟΥΙ ΑΜΠΝΤΕΛΑΤΙΦ
|1978
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|9.17.34
|7
|154
|GRE
|ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|2001
|ΟΚΑ ΑΡΑΚΔΙ
|10.05.00
|8
|155
|GRE
|ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|2002
|ΟΚΑ ΑΡΑΚΔΙ
|11.26.65
|9
|156
|GRE
|ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|2002
|ΟΚΑ ΑΡΑΚΔΙ
|10.59.40
|10
|157
|GRE
|ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2001
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|10.11.41
|11
|135
|GRE
|ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
|2001
|ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
|10.51.36
|145
|GRE
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
|1997
|ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΓΚ
|147
|CRE
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|1997
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|ΔΜΤ
|152
|GRE
|ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|1967
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΔΜΤ
|153
|GRE
|ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|1967
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΔΜΤ
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|8
|175
|GRE
|ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|1982
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|16.68
|-0.2
|2
|7
|174
|CRE
|ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
|1992
|ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|15.87
|0.5
|3
|2
|169
|CRE
|ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|1994
|ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|15.43
|0.2
|4
|5
|172
|CRE
|ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|1993
|ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|15.37
|1.0
|5
|3
|170
|SWE
|EHRLIN ERIK
|1990
|ΣΟΥΗΔΙΑ
|15.24
|1.0
|6
|6
|173
|CRE
|ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
|1993
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|15.12
|0.9
|7
|1
|168
|CRE
|ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|1995
|ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ.
|15.06
|2.5
|14.60
|-0.5
|8
|4
|171
|GRE
|ΜΟΝΩΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|1998
|ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ
|14.70
|3.4
|14.54
|-1.3
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
|Α/Α
|ΣΕΙΡΑ
|ΑΡΙΘ
|ΧΩΡΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΕΤ. Γ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|9
|184
|GRE
|ΜΠΑΝΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|1994
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|81.74
|2
|8
|183
|POL
|HUBERT CHMIELAK
|1989
|ΠΟΛΩΝΙΑ
|78.07
|3
|6
|181
|POL
|CYPRIAN MRZYGLOD
|1998
|ΠΟΛΩΝΙΑ
|74.97
|4
|7
|182
|GRE
|ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|1988
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|69.27
|5
|4
|179
|GRE
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|1998
|ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|65.96
|6
|5
|180
|GRE
|ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|1981
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|65.80
|7
|2
|177
|GRE
|ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
|1998
|ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|64.32
|8
|1
|176
|GRE
|ΦΕΖΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ
|1999
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|60.45
|9
|3
|178
|GRE
|ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|1998
|ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
|54.37