Οι κορυφαίοι δίνουν το «παρών» All Star Game!

Ύστερα από την ψηφοφορία των προπονητών της Α1 κατηγορίας ανδρών προέκυψαν δύο ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από 13 παίκτες έκαστη.

Η πρώτη ομάδα ονομάζεται «80’s-» και αποτελείται από αθλητές γεννημένους από το 1989 και γηραιότερους, ενώ η δεύτερη ομάδα ονομάζεται «90’s+» και στελεχώνεται από παίκτες γεννημένους το 1990 και νεαρότερους.

Το ρόστερ των «80’s-»

Καραμπέτσος, Φλέγκας, Μουρίκης, Κολόμβος, Κατσαούνης, Μπεριστιάνος, Αφρουδάκης Χ., Φουντούλης, Ντόσκας, Μυλωνάκης, Παπαδόγκωνας, Καρούντζος, Χατζηκυριακάκης.

Το ρόστερ των «90’s+»

Τσαλκάνης, Γαβαλάς, Σολανάκης, Νικολαΐδης, Τσαχειλίδης, Σκουμπάκης, Γούβης, Χατζηγούλας, Κοπελιάδης, Καπότσης, Παπαναστασίου, Χρυσοσπάθης, Γεννηδουνιάς.

*Το ζευγάρι των τερματοφυλάκων που θα παίξουν με την ομάδα των «90’s» ορίστηκε ύστερα από κλήρωση ανάμεσα στους τέσσερις ψηφισμένους πορτιέρο που είχαν επιλεχθεί από τους προπονητές, καθώς κανένας εκ των τεσσάρων δεν έχει γεννηθεί μετά το 1990.

Όσον αφορά τους προπονητές των δύο ομάδων, στους «80’s-» προπονητικό δίδυμο θα είναι οι κ. Φάνης Κουντουδιός και Πάνος Βέργος, ενώ στους «90’s+» στον πάγκο θα βρεθούν οι κ. Δημήτρης Μάζης και Κώστας Λούδης. Οι προπονητές αναδείχθηκαν ύστερα από ψηφοφορία όλων των αρχηγών των ομάδων της Α1 κατηγορίας ανδρών και ορίστηκαν στις ομάδες τους ύστερα από κλήρωση.

Παράλληλα, ο ΣΕΑΥ θέλει να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό και όλους όσοι θα παρευρεθούν στο 2ο ALL STAR GAME ότι μετά το αγωνιστικό σκέλος και το θέαμα που θα επιδείξουν οι All Stars θα ακολουθήσει ένας πρωτότυπος διαγωνισμός με εμπόδια εντός νερού, εκεί όπου ορισμένοι νεαροί αθλητές θα κληρωθούν τυχαία να αγωνιστούν και να επιλέξουν τον All Star που επιθυμούν για να διαγωνιστούν ως ζευγάρι!

Τα ζευγάρια που θα ολοκληρώσουν τη διαδρομή πρώτα θα κερδίσουν δώρα από τους χορηγούς μας!

*Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για τους μικρούς μας φίλους/φίλες που θέλουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό είναι να φέρουν μαζί τους μαγιό και να μην έχουν φάει τουλάχιστον δύο ώρες πριν την έναρξη της δοκιμασίας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το μουσικό κομμάτι του 2ου ALL STAR GAME by ΣΕΑΥ έχει αναλάβει η διάσημη DJ Magda Kay, ενώ μαζί της θα είναι η vocalist Klea Ginis. Μαζί, πέρα από τη μουσική επένδυση του αγώνα, ετοιμάζουν μια special έκπληξη με vocal show mashaps, μόνο για το κοινό της διοργάνωσης μας! Τους ευχαριστούμε δημόσια για την παρουσία τους το Σάββατο!

Ακόμη θα μοιραστούν δώρα προσφορά των χορηγών μας σε πολλούς θεατές του ALL STAR GAME, οι οποίοι θα βρεθούν στην κερκίδα!

Μετά την πολύ επιτυχημένη διεξαγωγή του 1ου All – Star Game Υδατοσφαίρισης το 2015, σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο απόγευμα γεμάτο δράσεις και παιχνίδια στο νερό με πρωταγωνιστές τόσο τα αστέρια της υδατοσφαίρισης όσο και μερικούς τυχερούς μικρούς επισκέπτες!

Τιμή εισόδου: 5 Ευρώ

*Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Παιδόπολης Αλίμου «Άγιος Ανδρέας».