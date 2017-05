Το Lighting Up Athens φώτισε την Αθήνα

Το δεύτερο Lighting Up Athens powered by nrg ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο σπάζοντας το περσινό ρεκόρ συμμετοχής. Ο κορυφαίος νυχτερινός αγώνας αψήφησε την κακοκαιρία και απέδειξε για ακόμα μια χρονιά ότι έχει κατοχυρώσει μια θέση στην καρδιά των Αθηναίων δρομέων.

Από νωρίς το απόγευμα το Παναθηναϊκό Στάδιο άρχισε να παίρνει το γαλάζιο χρώμα του Lighting Up Athens powered by nrg από τα t-shirt των δρομέων και όσο περνούσε η ώρα, ο χώρος γέμιζε με ενέργεια και η διάθεση ανέβαινε συνεχώς!

O Athens Dee Jay 95.2 και ο Γιάννης Τουμπάνος με τη μουσική του, έδιναν ρυθμό από τις 19:00 εκπέμποντας live από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Καθώς το φως άρχισε να πέφτει, η λάμψη των φακών γινόταν όλο και πιο έντονη και λίγο πριν την εκκίνηση χιλιάδες δρομείς γέμισαν ασφυκτικά την πλατεία του Παναθηναϊκού Σταδίου δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Στις 21:00 ακριβώς ο εκπρόσωπος του ΟΠΑΝΔΑ, διεθνής βολεϊμπολίστας Βασίλης Μηνούδης μαζί με τον διευθυντή της διοργάνωσης και πολυνίκη πρωταθλητή του μαραθώνιου Νίκο Πολιά, έδωσαν την εκκίνηση και για περισσότερα από 5 λεπτά το φωτεινό ποτάμι των δρομέων έρρεε για να πλημμυρήσει τους δρόμους της νυχτερινής Αθήνας.

Λίγο περισσότερο από 17 λεπτά (και συγκεκριμένα 17:18) χρειάστηκε ο πρώτος δρομέας του Lighting Up Athens powered by nrg, Γιώργος Τζουβίστας για να τερματίσει, ενώ για άλλη μια χρονιά ξεχώρισε η συμμετοχή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στα 400μ. με εμπόδια Περικλή Ιακωβάκη, ως αρχηγού της Nova Sports Running Team η οποία κέρδισε και τα δύο ειδικά βραβεία που θέσπισε από φέτος η διοργάνωση αυτό της Πολυπληθέστερης και της Ταχύτερης ομάδας.

Διοργανωτής του Lighting Up Athens είναι η εταιρεία ALL ABOUT RUNNING σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) η συμβολή του οποίου αλλά και όλων των υπηρεσιών του Δήμου ήταν καταλυτική για την επιτυχία του αγώνα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής η οποία φρόντισε για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και του Σώματος Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που παρείχε υγειονομική κάλυψη στον αγώνα.

Με το σώμα των Σαμαρειτών και πιο συγκεκριμένα με την Ποδηλατική Ομάδα Άμεσης Επέμβασης ήταν συνδεδεμένος ο κοινωνικός σκοπός του φετινού Lighting Up Athens powered by nrg καθώς η διοργάνωση θα προμηθεύσει απαραίτητο εξοπλισμό και συγκεκριμένα ποδήλατα, για την αποτελεσματική λειτουργία της.

Οι πολύτιμοι φίλοι του Lighting Up Athens by nrg

Ο δικός σου πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην nrg τιμούν καθημερινά την επιλογή σας να συνεργάζεστε μαζί τους και αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους να βελτιώνουν την εξυπηρέτησή σας. Στόχος τους είναι να προσφέρουν πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε και να ανταποκρίνονται άμεσα στα ερωτήματά σας. Προτεραιότητα τους, να είναι πάντα μπροστά από την εποχή μας, συντονισμένοι με τις διεθνείς εξελίξεις, για να προσφέρουν στους πελάτες τους μια νέα εμπειρία στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προσφέροντας εξαιρετικά οικονομικά προγράμματα με ξεκάθαρους όρους, για τη μείωση των εξόδων της ελληνικής οικογένειας και επιχείρησης.

Σταθερή αξία για την nrg αποτελεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

Η δυναμική που ανέδειξε την nrg σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στην ελληνική αγορά δεν είναι τυχαία. Οφείλεται αποκλειστικά στους ανθρώπους της.

Πολυκαταστήματα NOTOS

Τα πολυκαταστήματα NOTOS ανανεώνονται και τολμούν να προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό MORE επιλογές, έρχονται να δώσουν ζωή στα δικά μας «θέλω» και παροτρύνουν τον καταναλωτή να μη συμβιβάζεται πια, αλλά να ονειρεύεται, να θέλει και να ζητά περισσότερα.

Πρόσφατα μάλιστα, το NOTOS Αθήνας, εγκαινιάζοντας μια νέα, δυναμική εποχή στο χώρο της αθλητικής ένδυσης και υπόδησης, με τη διαχρονική σφραγίδα και ποιότητα “NOTOS” αναδιαμόρφωσε τον 6ο όροφό του ώστε να υποδεχτεί κορυφαία αθλητικά brands όπως Adidas, Arena, Brooks, Converse, DC, Fila, Freddy, Nike, Puma, Quicksilver, Reebok, Salomon, SecondSkin και Under Armour, και πολλά άλλα, καλύπτοντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή για MORE fitness, MORE sport, MORE jogging, MORE yoga!

Φυσικά τα Notos δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον πιο συναρπαστικό νυχτερινό αγώνα δρόμου Lighting Up Athens powered by nrg,

Από σήμερα, λοιπόν, μία είναι η απάντηση για όσους αναζητούν more brands, more επιλογές, more ποιότητα, more προσφορές, more αθλητισμό: ΘΕΛΕΙΣ MORE? NOTOS FOR MORE!

Με το δίκτυο της WIND

Την υποστήριξη της Wind θα έχει το φετινό Lighting Up Athens powered by nrg για άμεση μετάδοση καθώς με χαρά καλωσορίζουμε τη γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών που από το 2011 έχει συνδεθεί με τους αγώνες δρόμου σε όλη την Ελλάδα, την ανάπτυξη του δρομικού κινήματος, τη στήριξη αθλητών, αλλά και το συνδυασμό του αθλητισμού με ενέργειες κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Under Armour #IWILL

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και φέτος η υποστήριξη της κορυφαίας αθλητικής εταιρείας Under Armour η οποία διαθέτει προϊόντα με τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια σε κάθε αθλούμενο που προσπαθεί για το καλύτερο.

Under Armour η πιο ανερχόμενη αθλητική εταιρία στον κόσμο, που έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους αθλητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από το πάθος, το σχεδιασμό, και το αδιάκοπο κυνήγι για καινοτομία.

Runner Magazine και runnermagazine.gr

Το Runner Magazine το πρώτο Ελληνικό περιοδικό για το τρέξιμο, από το 2005 τρέχει δίπλα σε κάθε δρομέα έγκυρα και αξιόπιστα. Το runnermagazine.gr από το 2008 φέρνει στην οθόνη σας όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το τρέξιμο και βέβαια έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι δρομείς με αξιόπιστα θέματα για την προπόνηση, την υγεία, τη διατροφή, τον εξοπλισμό για προχωρημένους αλλά και νέους δρομείς. Δοκιμές προϊόντων, και βέβαια όλη η αγωνιστική δράση (αγωνιστικό καλεντάρι και αποτελέσματα) ολοκληρώνουν την καθημερινή ενημέρωση

Prime Insurance

Για την ασφαλιστική κάλυψη του αγώνα φρόντισε η Prime Insurance. Με έδρα την Κύπρο και υποκατάστημα στην Ελλάδα είναι μία σύγχρονη και δυναμική ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ θα φροντίσει για την ενυδάτωση σας στηρίζοντας άλλο ένα μεγάλο δρομικό event.

Μπανάνες Dole

Πιστή στο ραντεβού της με τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα η Dole θα προσφέρει σε όλους τους δρομείς του Lighting Up Athens powered by nrg τις γευστικές της μπανάνες για άμεση αναπλήρωση της ενέργειας.