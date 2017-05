Χιλιάδες χαμόγελα και ανεπανάληπτη επιτυχία στο “Egogym 2017”

Καλύτερο από κάθε προσδοκία αποδείχθηκε το Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Be Active By Gymnastics For ALL “Egogym 2017”, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο (27-28 Μαΐου) στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» με την συμμετοχή 1.340 αθλουμένων κάθε ηλικίας.